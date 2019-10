Na společném trendu se regionální měny nedohodly (Komentář)

V úterý se regionální měny na společném trendu nedohodly. Marně ho hledala i česká koruna. V dopoledních hodinách nejprve oslabila na 25,58 CZK/EUR, aby vzápětí směr otočila a vydala se směrem k úrovni 25,53 CZK/EUR. Po té však opět začala lehce oslabovat a tak nakonec ve srovnání s předchozím dnem skončila o 0,1 % slabší. Kolem úrovně 25,50 CZK/EUR bude pravděpodobně kroužit až do zasedání České národní banky, které proběhne příští čtvrtek. Pod hranici 25,50 CZK/EUR by jí ještě do té doby mohlo pomoci vystoupení některého z centrálních bankéřů, na které jim však do mediální karantény zbývají už jen dva dny. Kromě české koruny v úterý oslabil i maďarský forint. Ten si ze svého konta odepsal 0,3 % a posunul se na 329,2 HUF/EUR. Regionálním vítězem se tak stal polský zlotý, který jako jediný mírně posílil (o 0,2 %) na 4,266 PLN/EUR.