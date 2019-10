Chystá se historicky největší kontrakt na dodávku bitevníků F-35

„Pro investory jsou akcie Lockheed Martin zajímavé tím, že se jim daří, když roste napětí ve světě. V minulosti jsme například byli zvyklí, že akcie společnosti Lockheed Martin rostly, když severokorejský režim odpaloval rakety,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.



Pentagon ve spolupráci se společností Lockheed Martin pravděpodobně uzavírá historicky největší kontrakt na dodávku nové generace bitevníků F-35. Celkem by mělo být dodáno 478 stíhaček za přibližně 34 miliard dolarů. Kontrakt by dle agentury Bloomberg neměl sloužit jen americké armádě, ale měli by se k němu připojit i spojenci.



Nové informace jsou v rozporu s tím, co dříve uvedla agentura Reuters. Podle předchozích informací totiž Pentagon neměl uzavírat se společností Lockheed Martin novou smlouvu na dodávku bitevníků F-35 dříve než v roce 2021. Do té doby se měly odstranit problémy s integrací stíhaček do testovacích simulátorů.



Akcie společnosti Lockheed Martin na nové informace prozatím reagovaly jen mírným růstem. Za poslední dekádu však akcie Lockheed Martin slaví obrovský úspěch. V roce 2009 byla minimální cena akcie na úrovni 57,41 dolaru. Dnes se stejná akcie obchoduje za 371,84 dolaru. Společnost Lockheed Martin je zajímavá v tom, že její akcie rostou, když ve světě narůstají bezpečnostní rizika.