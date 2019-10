Bloomberg: Libra ještě nevznikla, již má velkou nedůvěru a roste jí čínská konkurence

Šéfa společnosti Facebook Marka Zuckerberga asi šest hodin zpovídali američtí zákonodárci ohledně plánů jeho společnosti na vytvoření globální kryptoměny Libra. Selina Wangová na Bloomberg TV uvedla, že je zřejmé, že američtí zákonodárci Facebooku moc nedůvěřují. A slyšení využili i k tomu, aby se věnovali jejímu chování, co se týče prezidentských voleb naplánovaných na rok 2020 a politických reklam.



Zuckerberg se snažil zákonodárce přesvědčit, že Facebook a jeho kryptoměna přinesou globální prospěch tím, že sníží náklad převodu peněz. Wangová také připomněla, že „asi čtvrtina původních partnerů Facebooku již od projektu odstoupila“ a i přes uvedenou délku slyšení není stále například jasné, kdy by měla Libra skutečně vzniknout.

Bloomberg přinesl také rozhovor se spoluzakladatelkou čínského projektu Binance. Jeho cílem je vytvořit kryptoměnu, která by pokrývala zejména oblast čínského strategického projektu Nové hedvábné stezky.



Binance by na rozdíl od Libry měla mít za cíl zejména podporu rozvíjejících se zemí a „jejich finanční autonomie“. Spoluzakladatelka I He uvedla, že je třeba více měn a studií, které by pomáhaly snižovat finanční rizika. Lidé, kteří se nyní nedostanou k žádným finančním službám, takovou možnost musí získat, a právě proto vznikl projekt Bilance. Čínská vláda podle jejích slov poskytuje „blockchainovému odvětví velkou podporu“. Cílem je nejdříve zjistit, ve kterých regionech jsou finanční služby nejvíce potřebné a pak jim je zajistit.



„Domníváme se, že v budoucnosti bude mít každá země svou vlastní kryptoměnu. Odvětví bude striktně regulované a zde je hodnota projektu Binance. Ten by totiž měl zemím pomáhat v transparentní regulaci a měl by zajistit jejich stabilní rozvoj,“ uvedla Yi He. Podle ní se Binance učí z toho, jakým překážkám nyní čelí Libra a čínský projekt tak bude postupovat obezřetněji a bude se mnohem více zaměřovat na problém regulace.

Beatrice Weder di Mauro z Centre for Economic Policy Research pro CNBC uvedla, že podle analýzy její instituce by světový finanční systém z vytvoření globální kryptoměny těžil. Centrální banky se ale podle jejího názoru návrhů Facebooku obávají a to je důvod, proč má Libra malou šanci na konečné schválení. Zároveň se však zvyšuje pravděpodobnost, že dojde k nějaké formě spolupráce mezi centrálními bankami na straně jedné a soukromým sektorem na straně druhé a z ní vzejde kryptoměna obdobná té, kterou navrhuje Facebook. Jinak řečeno, zvyšuje se pravděpodobnost vzniku „oficiální digitální měny“.



Ekonomka připomněla, že již nyní existuje řada kryptoměn, ale Libru by od nich odlišoval její globální dosah a síť, na které by stála. Jenže právě to zase vnímají jako hrozbu centrální banky. Ty by přitom byly schopny vytvořit vlastní kryptoměnu v případě, že by se spojily tak, jak nedávno navrhoval guvernér Bank of England Mark Carney. Ona sama vnímá takovou „syntetickou globální měnu“ jako příležitost.



Zdroj: Bloomberg TV, CNBC