Prodeje Keytrudy a Gardasilu napumpovaly výsledky Mercku na maximum

Nárůst tržeb léku proti rakovině Keytruda a vakcín Gardasil na ochranu proti virům způsobujícím rakovinu děložního čípku pomohl výsledkům společnosti Merck za třetí čtvrtletí. Ty překonaly nejvyšší očekávání analytiků. Akcie rostou v pre-marketu o 2,5 %.





Merck vykázal zisk na akcii ve výši 1,51 USD, meziročně o 27 % více, ve srovnání s průměrným odhadem analytiků 1,24 USD.

Prodeje Keytrudy vzrostly o 62 % na 3,1 miliardy dolarů. Poptávka po Gardasilu vzrostla meziročně o 26 % na 1,3 miliardy dolarů, přičemž nárůst poptávka táhla hlavně Čína.

Firma zúžila a zvýšila rozpětí výhledu na celý rok. Nyní očekává tržby v rozmezí 46,5 až 47 miliard USD (dříve 45,2 - 46,2 miliard dolarů). Zisk za celý rok očekává mezi 5,12 a 5,17 USD na akcii (dříve 4,84 až 4,94 USD).

Kenneth C. Frazier, generální ředitel Mercku, uvedl, že nadále vidí výhody „trvalých investic do výzkumu a vývoje“ a „zaměření na komerci“. "Jsme přesvědčeni, že investice, které nyní provádíme, nám umožní převést špičkovou vědu do léků a vakcín, které budou velkým přínosem pro pacienty a budou mít hodnotu pro akcionáře," uvedl.

Zdroj: FT, Bloomberg