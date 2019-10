29.10.2019 Oblíbená jména dětí ve Středočeském kraji

V lednu roku 2019 bylo ve Středočeském kraji mezi narozenými chlapci nejvíce Jakubů a mezi dívkami dominovaly Anny. U rodičů byla nejčastější jména Jan a Lucie.

V lednu letošního roku byl ve Středočeském kraji nejčastějším jménem narozených chlapců Jakub, stejně jako tomu bylo v loňském roce. Jakub je dlouhodobě nejoblíbenější jméno narozených chlapců ve Středočeském kraji, v průběhu posledních 17 let obsadil 10x první místo a ve zbylých letech byl na místě druhém. Jakub byl nejoblíbenějším jménem v lednu roku 2019 nejen ve Středočeském kraji, ale i v celé České republice. První místo obsadil celkem v devíti krajích.

Na druhé pozici se v kraji v lednu roku 2019 umístil Filip, což bylo jeho nejlepší umístění za posledních 17 let. Do první trojky nejoblíbenějších jmen se Filip dostal od roku 2003 už pouze jednou, a to v roce 2005 v podobě třetí příčky. Filip letos nahradil na žebříčku vloni druhého Jana, který se letos ve Středočeském kraji vůbec nedostal mezi tři nejoblíbenější jména (to se za posledních 17 let stalo pouze jednou v lednu roku 2012). Na třetím místě se umístil Vojtěch a vystřídal tak Tomáše z loňského roku. Vojtěch se mezi prvními třemi nejoblíbenějšími jmény v kraji objevil v posledních 17 letech mimo letošní rok už jen jednou, a sice v lednu roku 2008 na třetím místě. V celé České republice stáli na druhém a třetím místě v lednu roku 2019 Jan a Tomáš, kteří se umístili mezi prvními třemi nejoblíbenějšími jmény ve většině krajů, ne však v kraji Středočeském.

Novorozené dívky byly v kraji nejčastěji pojmenovány Anna, stejně jako tomu bylo v loňském roce. Umístění na dalších místech se oproti loňskému roku změnilo. Na druhém místě nahradila Eliška loni druhou Adélu. Eliška je nejúspěšnější středočeské dívčí jméno posledních 17 let, celkem 7x se umístila na prvním, 3x na druhém a 3x na třetím místě. Zároveň byla Eliška celkově nejúspěšnějším jménem v lednu roku 2019 při pohledu na žebříček v ostatních krajích. Ve 12 krajích se umístila buď na prvním, nebo na druhém místě. Třetí místo obsadila v lednu roku 2019 ve Středočeském kraji Viktorie, která se ještě nikdy na prvních třech místech žebříčku oblíbenosti neobjevila. Viktorie tak nahradila z loňského roku třetí Terezu, což je celkově po Elišce druhé nejoblíbenější jméno v kraji (v období od roku 2003), svou oblíbenost ale postupně ztrácí. V České republice se na prvních dvou místech umístila stejná jména jako ve Středočeském kraji, avšak v opačném pořadí - Eliška na prvním a Anna na druhém místě. Třetí místo v celé republice obsadila Adéla.

Novými otci se v kraji během prvního měsíce roku 2019 stali nejčastěji Janové, následovali Petrové a Martinové. Mezi středočeskými matkami byly v lednu nejčastěji Lucie, Petry a Kateřiny.

Nejoblíbenější dětská jména ve Středočeském kraji

Další informace o dětských jménech naleznete v tiskové zprávě ČSÚ

