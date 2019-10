Mikuláš Peksa: Děsím se toho, jak je Británie rozdělená (Video)

Ještě na začátku září britský ministerský předseda Boris Johnson říkal, že bude raději mrtvý ve škarpě, než aby žádal v Bruselu o další odklad brexitu 31. říjen, který byl oním nepřekročitelným termínem, je za dveřmi, a premiér je stále živ, bydlí v Downing Street 10 a žádá Brusel o odklad brexitu. Nepodařilo se mu totiž v parlamentu prosadit příslušné zákony. Naděje nyní euroskeptická část konzervativců upíná k předčasným volbám, ze kterých by vzešla nová sněmovna. Jak by se v této situaci měla zachovat Evropská unie? Europoslanec a místopředseda České pirátské strany Mikuláš Peksa je hostem Interview Plus, které moderuje Jan Bumba.

Zdroj: Český rozhlas

