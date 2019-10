Breaking news: Labouristé by mohli dnes večer podpořit prosincové parlamentní volby ve Velké Británii

Shrnutí:

Labouristé by mohli podpořit parlamentní volby ještě před Vánoci

Hlasování by mělo proběhnout dnes večer

Libra reaguje pozitivně

Přestože selhal už třetí pokus o vyvolání předčasných voleb, tak roste dojem, že by se Borisi Johnsonovi mohlo nakonec podařit dostat Brity k volebním urnám ještě do konce roku. Dosud se zdálo vysoce nepravděpodobné, že by se podařilo sehnat dvou třetinovou většinu, která je k vyvolání voleb potřeba. Nicméně dnes večer existuje reálná naděje, že by se prosincový termín voleb podařilo schválit. Vůdce Labouritstů Jeremy Corbyn potvrdil, že by jeho strana mohla parlamentní volby podpořit.

Okamžitá tržní reakce libry byla pozitivní, a to i přes mnohé nejistoty, které parlamentní volby znamenají. V případě posledního dění na britské politické scéně ovšem trhy mohou doufat, že nové volby pomohou ukončit vysokou míru nejistoty v souvislosti s Brexitem. Zároveň obchodníci doufají ve větší podporu Brexitu s dohodou. GBP zareagovala růstem na poslední zprávy o tom, že by Labouristé mohli podpořit předčasné parlamentní volby. Pár GBPUSD přidal v okamžité reakci 45 pips. Zdroj: xStation5