Yandex zvýšil výhled, šéf firmy nechce ředění ekonomických podílů

Podobně vyšel i upr. čistý zisk (6,9 mld. RUB vs. odhad trhu 6,81 mld.). Ještě pozitivněji však překvapil výhled na celý rok: management zvýšil odhad na růst tržeb letos z 32 – 36 % na 36 – 38 % r/r. Šéf firmy Arkadij Volož se vyjádřil i k návrhu zákona , který má omezit podíl akcionářů sídlících mimo Rusko na internetových společnostech. Volož uvedl, že Yandex je součástí debaty se zákonodárci a že některé jeho námitky byly vzaty v potaz. Podle Volože společnost nechce, aby došlo k ředění ekonomického podílu současných akcionářů, pokud by firma vydávala nové akcie na splnění požadavků v novém zákoně. Vyjádření rozumíme tak, že společnost by přistoupila na ředění hlasovacích práv (k uspokojení litery zákona na podíl ruských a ne-ruských subjektů), ale nepřeje si ředění ekonomických podílů, tj. nároku na dividendy ze zisku. V pondělí také agentura Bloomberg uvedla, že aplikace Yandex.Taxi jedná s investičními bankami o možném IPO v Rusku a USA.