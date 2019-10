Volby by vyhrálo ANO, TOP 09 a STAN by do Sněmovny prošly těsně

Kdyby se teď konaly volby do Poslanecké sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO před druhými Piráty a třetí ODS. Naopak by z parlamentu vypadli lidovci. Na hraně (ne)zvolení se potácí TOP 09 a STAN.

Uvádí to aktuální průzkum agentury Median prováděný od 30. září do 28. října, kterého se zúčastnilo 1153 plnoletých respondentů.

"Účast u hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny v současnosti avizuje 64,5 procenta respondentů. To by ve výsledku znamenalo mírně vyšší volební účast než při volbách do Sněmovny v roce 2017," přibližuje výsledky dotazování Median.

K volbám přitom chtějí jít častěji starší lidé, také ti s vyšším vzděláním a vyššími příjmy. S účastí naopak váhají lidé mladší a bez maturity.

Volební model říjen 2019

Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše by aktuálně volilo 30,5 procenta lidí. ČSSD posílila o půl procentního bodu na 7,5 procenta. Úplně stejně posílili i komunisté, kteří mají procent sedm.

Oproti září naopak oslabili Piráti a občanští demokraté - obě strany ztratily jedno procento a mají momentálně podporu 12,5, respektive 11,5 procenta voličů.

"SPD Tomia Okamury získala 8 procent a zvrátila tak čtyři měsíce trvající sestupný trend. Hodnotou preferencí je strana stále na úrovni ČSSD a KSČM," píše Median.

Deklarovaná volební účast

Na hraně (ne)zvolení se podle průzkumu potácí TOP 09 A STAN. Obě strany mají podporu šesti procent voličů. To lidovci už pod hranici pěti procent spadli, volilo by je 4,5 procenta voličů.

"S ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku tak mají všechny tři subjekty podobnou šanci na vstup do sněmovny," zamýšlejí se statistici.