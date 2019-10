CME se s PPF dohodla na prodeji za cca 48,5 mld. Kč

CME v neděli oznámila, že se domluvila na prodeji skupině PPF za 2,1 mld. USD (cca 48,5 mld. Kč). Držitelé kmenových akcií třídy A v případě schválení dohody obdrží 4,58 USD/akcii (105,3 Kč/akcii). Vlastník většinového podílu, společnost AT&T s transakcí souhlasí. Transakce by měla být dokončena kolem poloviny roku 2020, pokud vše půjde hladce. Transakci budou muset schválit akcionáři CME, Evropská komise a národní regulátoři v zemích působnosti společnosti.



Dohodnutá cena je 5% pod naší cílovou cenou 4,85 USD, avšak na relativně vysoké úrovni 8,8% free cash flow výnosu. Cena je rovněž na úrovni 8,4x EV/OIBDA očekávaného pro letošní rok. To představuje prémii oproti násobkům konkurentů v Západní Evropě. CME v současnosti těží z příznivých makroekonomických podmínek, ovšem jedná se o cyklický titul a ve Střední Evropě firmě patrně poroste konkurence (Netflix) a poroste rovněž podíl placených televizních kanálů oproti neplaceným.

Společnost AT&T vlastní v CME 64% podíl a předpokládáme proto, že by transakce měla být mimořádnou valnou hromadou schválena. Akcionáři, kteří s dohodu nebudou souhlasit, mohou požádat soud o přezkoumání prodejní ceny a žádat povinný odkup akcií od CME. Podle našeho názoru se jako lepší postup pro realizaci zisků zřejmě jeví prodej na trhu, než čekat na vyplacení 4,58USD/akcii v hotovosti či spekulovat na možné zvýšení ceny transakce a to kvůli relativně dlouhému období pro schválení transakce (nejméně 8 měsíců). 5% pokles ceny akcií na burze NASDAQ, kde je firma rovněž kótována však považujeme za přehnaný.

Petr Bártek, analytik České spořitelny