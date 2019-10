Výsledková sezóna podpořila trhy na nová maxima - pomohlo i Trumpovo vyjádření k dohodě s Čínou

Akciové trhy v USA i Evropě během pondělního obchodování rostly a index S&P500 vytvořil nová historická maxima. Jedním důvodem je pozitivní reakce na oznamované výsledky za 3Q19, které jsou oproti očekáváním lepší, na úrovni zisků přes 3,5% a na úrovni tržeb o 1,5%. U 270 firem z indexu S&P 500, které již reportovaly, klesly meziročně zisky o 0,78%, nicméně před začátkem výsledkové sezóny se čekal pokles přes 4%. Dalším důvodem je vyjádření prezidenta Trumpa ohledně pozitivního vývoje v otázce částečné obchodní dohody s Čínou, která by mohla být podepsána mezi prezidenty obou zemí na summitu APEC 16.-17. listopadu.

Tento týden bude velmi bohatý jak na korporátní, tak na makroekonomické události, jímž bude vévodit středeční zasedání FEDu a jeho rozhodování o nastavení úrokových sazeb. Trhy v současné chvíli s více než 90% pravděpodobností očekávají snížení o dalších 25 b.b. na 1,75%. I tato očekávání přispěla k aktuálnímu růstu akcií, pokud by tedy FED rozhodl jinak, mělo by to na akciové indexy velmi negativní dopad.

Dnes by měly výsledky reportovat firmy Pfizer, Mastercard, Mondelez či General Motors.



Jan Šafránek, analytik České spořitelny