Draghi předal žezlo, brexit byl posunut, čeká se na Fed

Pokud byl minulý týden z hlediska zejména zahraničního dění celkem bohatý, ten aktuální bude ještě nabitější. Z klíčových událostí je možné zmínit středeční zasedání Fedu, na kurz dolaru by však mnohem větší vliv měla mít americká data, obzvláště ta z trhu práce. Na pozadí všeho pak stojí změny kolem brexitu.

Zatímco české trhy byly z důvodu státního svátku zavřené, ty zahraniční již mají jeden den obchodování za sebou. Během něj došlo například na předání žezla Rady guvernérů Evropské centrální banky. Končící šéf Mario Draghi ve své řeči uvedl, že pod vedením Christine Lagardeové bude guvernérská pozice v dobrých rukou. Neopomněl také (opětovně) zdůraznit potřebu expanzivní fiskální politiky. Ta by dle odcházejícího centrálního bankéře měla vést k rychlejším změnám evropské měnové politiky, v čele s vyššími úrokovými sazbami. Trhy tuto perspektivu zatím nesdílí, v rámci ročního výhledu balancují na pomezí možného snížení depozitní sazby a její stabilitou.

Klíčovou událostí bylo odsouhlasení posunutí brexitu na konec ledna 2020 ze strany Evropské unie. Londýn odložení následně schválil, tudíž britský odchod se v tomto týdnu konat nebude. Platí samozřejmě, že na něj může dojít před novým limitem, pakliže budou podmínky brexitu dojednané s evropskou stranou implementovány do britského práva. Toho se patrně během příštích několika dní nedočkáme. Premiér Johnson se zatím nechal opětovně slyšet s požadavkem předčasných voleb. Jeho žádost však dolní komora parlamentu neodsouhlasila.

Fakt, že Johnson není schopen rozpustit parlament, by se měla pokusit, a to zřejmě již dnes, zvrátit britská vláda prostřednictvím zákona umožňujícího vyvolat předčasné volby díky hlasům prosté většiny, nikoli dvěma třetinami jako je tomu aktuálně. Problémem je, že konzervativci v dolní komoře momentálně nedisponují ani prostou většinou.

Aktuální pohled trhů vyznívá spíše pro obchodování libry směrem do strany. V minulém týdnu sice došlo na další pokles čistých shortů GBP, pokračování tohoto trendu je však nejisté, zejména z titulu nejistot plynoucích z otázky předčasných voleb. Krátkodobý opční trh vykazuje o něco menší nervozitu, například overnight implikovaná volatilita spadla o více než polovinu maximálních hodnot z minulého týdne. Mírně pozitivnější náladu vykazuje i krátkodobé zajištění naznačující sice čistou převahu shortů libry vůči dolaru, avšak na nižších úrovních, než tomu bylo před několika dny. Podobně je tomu i u dvouměsíčního a tříměsíčního tenoru, pod které by měl spadat termín případných předčasných voleb a nový limit odchodu z EU.

V rámci výhledu nejbližších dní se přikláníme k vývoji libry směrem do strany. Pohledem technické analýzy je nejbližším supportem hodnota 1,2717 GBPUSD, rezistence následně dosahuje 1,2896 GBPUSD. Tyto úrovně by měly představovat vůbec nejužší možné pásmo.

Obchodníci budou rovněž sledovat Fed. Pravděpodobnost dalšího snížení sazeb o 25 bodů je více než 90%, tudíž by vliv tohoto kroku na kurz dolaru měl být omezený. Doprovodný komentář by mohl přinést signál o tom, že měnový výbor se ve zbytku roku vrátí zpět do režimu „wait and see“. Vidina stabilních sazeb by tak mohla přispět k lehce silnějšímu dolaru. O něco výraznější efekt čekáme od amerických dat z trhu práce, u nichž by tvorba nových pracovních míst měla vykázat nižší čísla, např. vinou stávek ve firmě General Motors.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1079 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,86 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1057 do 1,1122 EURUSD.*

Koruně se na začátku týdne podařilo krátce prolomit hranici 25,50 za euro. Nezastavila ji ani nejistota kolem brexitu či z hlediska hodnocení trhů spíše holubičí komentář člena bankovní rady ČNB Marka Mory. Vedle něj promluvil jeho kolega Tomáš Holub, který dle vlastních slov vidí pravděpodobnost toho, že bude hlasovat pro stabilitu sazeb či jejich zvýšení na 50:50.

Dnes ráno domácí měna část zisků vrací. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,56 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,43 až 25,53 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,89 až 23,06 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.