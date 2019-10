Ranní restart: Brexit, Fed, komunikace, Halloween, 25,5 a zabiják

Dnes začíná dvoudenní zasedání americké centrální banky. Finanční trhy jsou si jisté, že na konci jednání Fed doručí třetí snížení sazeb. A trh nadále očekává další a další snižování sazeb směrem k jednomu procentu. Na druhé straně FOMC by chtělo už sazby stabilní a v roce 2021 sazby zvyšovat. Za normálních okolností by se slušelo napsat, že klíčová bude komunikace guvernéra po zasedání. Ale po těch předchozích rozhodnutích snížit sazby komunikace nevyznívala příznivě pro další pokles, přesto Fed poslušně vyslechl trh a snížení doručil.





Brexit 'update': stylově na Halloween UK neodejde, EU prodlouží odchod „nejpozději“ do konce ledna. Pokud by parlament UK schválil dohodu dříve, tak mohou odejít okamžitě po jejím schválení. Boris „do or die“ odpověděl, že je strašná škoda, že vyhověla EU jeho žádosti o odklad. A parlament UK také odmítl Borisův návrh o předčasné volby na 12. prosince. Datum se hodí Brexitářům, protože například studenti, ve velké míře odmítající Brexit, už budou na prázdninách doma a přitom mají často volební okrsek zapsaný v místě studia. Nicméně odmítání voleb ze strany Labour party taky vypadá důvěryhodně, protože Corbyn několikrát v minulosti řekl, že předčasní volby chce. Boris se nevzdává: volby, respektive rozpuštění sněmovny, chce protlačit přes návrh zákona, kde by stačila ke schválení prostá většina. Rozklad britské společnosti dobře popisuje nedávný průzkum: 71% zastánců Brexitu a 58% zastánců setrvání označilo násilí vůči politikům/poslancům za ospravedlnitelné. Pokud jste fanoušci temné budoucnosti, tak mrkněte na seriál Years and Years.



Zítra obnoví ECB nákupy aktiv. S&P zvýšilo Řecku rating z B+ a BB-, navíc s pozitivním výhledem.



Tomáš Holub řekl, že osobně vidí šance na stabilitu sazeb nebo zvýšení vyrovnaně. Koruna se obchoduje v blízkosti 25,5.



Ze čtenářského deníku:

- Nevěříte na klimatické změny? Stejně byste měli chtít čistější vzduch. Znečištěné ovzduší emisemi částic je totiž podobný zabiják lidí jako kouření cigaret. Alkohol a drogy daleko vzadu. Na 36% obyvatel světa dopadne 73% ztracených roků života způsobených znečištěním ovzduší: "Seventy-five percent of the global population, or 5.5 billion people, live in areas where particulate pollution exceeds the WHO guideline. The AQLI reveals that India and China, which make up 36 percent of the world’s population, account for 73 percent of all years of life lost due to particulate pollution. On average, people in India would live 4.3 years longer if their country met the WHO guideline—expanding the average life expectancy at birth there from 69 to 73 years."

- Klimatické změny zvýší příjmovou a majetkovou nerovnost: "These results indicate that additional warming will exacerbate inequality, particularly across countries, and that economic development alone will be unlikely to reduce damages, as commonly hypothesized. We estimate that since 2000, warming has already cost both the US and the EU at least $4 trillion in lost output, and tropical countries are greater than 5% poorer than they would have been without this warming."

- Dlouhodobý růst ekonomiky USA bude dál zpomalovat: "We find that trend GDP growth has declined by more than 2 percentage points since 1950, and that this decline has been primarily shaped by sector-specific rather than aggregate factors. Sustained contractions in growth specific to Construction, Nondurable Goods, and Professional and Business and Services make up close to sixty percent of the estimated trend decrease in GDP growth. In addition, the slow process of capital accumulation means that structural changes have endogenously persistent effects. We estimate that trend GDP growth will continue to decline for the next 10 years absent persistent increases in TFP and labor growth.



- "Myslet je obtížné, proto většina lidí jen soudí." Carl Gustav Jung

- "To, co jsme, začínáme chápat, až podle toho, co konzumujeme."

- Že mileniálové nechtějí vlastnit auta, protože MHD a Uber? Data říkají něco jiného: "We find little difference in preferences for vehicle ownership between Millennials and prior generations once we control for confounding variables. (...) We find that Millennials are more likely to live in urban settings and less likely to marry by age 35, but tend to have larger families, controlling for age. On net, these other choices have a small effect on vehicle ownership, reducing the number of vehicles per household by less than one percent."

- "Extrapolation is a poor substitute for actual thinking." Howard Marks

- Šikanu si u nás zažila na vlastní kůži čtvrtina dětí, přitom 12% často a opakovaně. A jsme světové špičky v šikaně skrze pomluvy.

David Navrátil, analytik České spořitelny