Výkonnost láká investice. Pozor na to!

Investoři mají často tendenci nechat se zlákat dobrou výkonností nějakého produktu a vložit do něj své peníze, i když to není v souladu s jejich dlouhodobou strategií. A ne vždy to dopadne dobře.

V srpnu 2011 překonal ETF navázaný na zlato SPDR Gold Shares ETF (GLD) do té doby největší ETF co do objemu prostředků, který byl navázaný na index S&P 500 (S&P 500 SPDR ETF, SPY). Jejich výkonnosti od té doby jsou noc a den. Stát se nejmohutnějším ETF je jedna věc, zůstat jím věc druhá.

Zajímavý není jen propad výkonnosti, ale i to, o kolik se propadl majetek spravovaný ETF. Na konci léta 2011 měl GLD pod správou více než 77 miliard dolarů, ale do konce roku objem prostředků pod správou klesl na 21 miliard. Majetek fondu se zmenšil o více než 72 %, ačkoli výkonnost se propadla "pouze" o 43 %.

Podobné to bylo, když ETF vydělával a stával se největším fondem. Od roku 2007 do srpna 2011 zaznamenal fond výkonnost přes 180 %, ale majetek ve fondu vzrostl o 700 %. Velkou část toho způsobil úprk investorů do bezpečného přístavu v době krize, ale mnohem větší vliv na růst majetku měla výkonnost fondu, která lákala nové investory. Příbuznost s principem nafukování spekulativních bublin není náhodná.

ETF navázaný na index S&P 500 je nyní opět největším burzovně obchodovaným fondem, když má pod správou přes 270 miliard dolarů. Růst objemu spravovaných peněz (194 %) od roku 2011 je ovšem téměř stejný jako výkonnost (190 %). Je to dáno i tím, že indexové fondy a ETF se sice nevyhnou tomu, že investoři následují výkonnost, ale děje se to přece jen v menší míře než u některých alternativních aktiv či méně tradičních strategií.

Skvělým příkladem je Mainstay Marketfield Fund (MFLDX). Po pádu trhu v roce 2008 byla poptávka po alternativách, které by byly zajištěním proti propadu cen akcií, velice vysoká, ale jen málo produktů dokázalo zajistit nekorelovaný a zároveň vysoký výnos. MFLDX měl skvělé výsledky, od roku 2009 do začátku roku 2014 vydělal přes 100 %. Index S&P 500 za tu dobu sice vydělal přes 130 %, ale MFLDX byl zajímavý tím, že míchal mnoho různých tříd aktiv a mohl shortovat akcie.

Od roku 2009 do roku 2014 tak majetek ve fondu vzrostl ze 34 milionů na více než 21 miliard dolarů. Zisk 100 % nalákal peníze a vedl k růstu majetku o 60 000 %. "Velikost je nepřítelem nadprůměrných zisků," řekl jednou Warren Buffett. A pro MFLDX to platilo také. Od začátku roku 2014 je výkonnost fondu chabá, do současnosti ztrácí 11 %, i když americké akcie vydělaly dalších zhruba 80 %. Mnohem horší je však úprk investorů, kteří ve fondu nechali již jen 200 milionů dolarů, což je oproti roku 2014 propad o 99 %.

Podobné nahánění výkonnosti je staré jako samotné trhy a nelze očekávat, že by se na něm v dohledné době něco výrazně změnilo. Investoři dokáží být stejně nestabilní jako trhy, a když dojde na exotické a na první pohled atraktivní strategie, mohou být jejich reakce nevypočitatelné. Mnoho investorů přitom do těchto nástrojů a strategií nastupuje až poté, kdy tyto mají vrchol dávno za sebou.