Brexit tento týden ano či ne? Zřejmě ani napotřetí ne! (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Ve čtvrtek by měla Velká Británie vystoupit z Evropské unie. B. Johnsonovi se ale zřejmě nepodaří termín dodržet. Otázkou je, jak dlouhé další odložení bude. Evropská unie se shodla, že poskytne čas do konce ledna 2020. Americká data potvrdí postupné ochlazování ekonomiky Spojených států. Fed doručí další snížení úrokových sazeb, na to další si ale počkáme až do příštího roku. Podle předběžných odhadů HDP eurozóny za Q3 19 mírně zrychlil na úroveň potenciálu, Německo je na hranici recese.

Jestřábí snížení dolarových úrokových sazeb

FOMC zítra letos již potřetí sníží úrokové sazby. Tento krok je všeobecně očekáván. Trhy se zaměří především na komunikaci dalších kroků. Podle našeho názoru budou centrální bankéři indikovat pauzu v uvolňování. Ekonomická data potvrdí zpomalování americké ekonomiky. Počet nově vytvořených pracovních míst v říjnu činil podle nás pouze 90 tisíc, když číslo bylo do značné míry ovlivněno i zvýšenou stávkovou aktivitou (General Motors). Za eurozónu jako celek se dočkáme podle předběžných dat zrychlení HDP z 0,2 % q/q v Q2 19 na 0,3 % q/q o čtvrtletí později. To je podle nás úroveň konzistentní s potenciálem. Z hlediska teritoriální struktury očekáváme z velkých zemí růst ve Francii (+0,3 % q/q) a Španělsku (+0,2 %), žádný růst zřejmě neuvidíme v Itálii a Německu. To se pohybuje na hraně technické recese.

Zaostřeno na dnešek

Američtí spotřebitelé si zatím náladu kazit nenechají

Spotřebitelská důvěra podle University of Michigan vykazuje v poslední době varující signály zhoršující se nálady amerických domácností. Robustnější indikátor spotřebitelské důvěry od Conference Board se ale zatím sále drží stabilní a na zhoršování nálady Američanů neukazuje. A dnešní číslo by na tom nic změnit nemělo.

Euro pod vlivem brexitové nejistoty

Společná evropská měna v závěru minulého týdne spadla na týdenní minimum, když finální rozhodnutí o tom, jak to nakonec s brexitem dopadne, stále není zřejmé. Německý Ifo index očekávání sice lehce vzrostl, ale nic to nemění na celkově pesimistické náladě německých podnikatelů. Ovšem ani americké domácností podle Univesity of Michigan nesrší optimismem.

Na úvod nového týdne euro ztráty z konce toho minulého korigovalo. Ohledně brexitu se situace vyvinula tak, že je skoro jisté jeho odložení, EU se shodla na tom, dát Velké Británii čas do konce ledna příštího roku. Dolaru pak příliš nepomohla zveřejněná data. Oba sentiment indikátory regionálních Fedů (Chicago a Dallas) zklamaly.

Nezaměstnanost v Maďarsku se drží rekordně nízko

I trh práce v Maďarsku zůstává napjatý a míra nezaměstnanosti na historicky nejnižších úrovních. Září žádnou změnu nepřineslo.

Koruna nejsilnější od začátku června

Navzdory stále nejasné situaci kolem brexitu a středečnímu překvapivému komentáři viceguvernéra ČNB M. Mory koruna v závěru minulého týdne potvrzovala svou sílu. Kurz koruny se během páteční seance vrátil pod hladinu 25,60 CZK/EUR, když se v odpoledních hodinách dostal na dohled úrovně 25,55 CZK/EUR. M. Mora, jeden ze dvou hlasujících na zářijovém zasedání bankovní rady pro zvýšení sazeb, uvedl, že pravděpodobnost, že by na listopadovém zasedání opět hlasoval pro zvýšení sazeb, klesla. Pro agenturu Bloomberg se pak v pátek vyjádřil i vlivný člen bankovní rady T. Holub. Debata o zvýšení sazeb bude podle něj 7. listopadu na stole. Osobně zvažuje, zda možnost zvýšení úrokových sazeb podpoří, zatím ale není rozhodnut, vidí to 50:50. Klíčová podle něj bude nová prognóza z dílny ekonomů ČNB a hodnocení rizik externího vývoje.

Vznik republiky oslavila koruna dalším posílením. Londýnští hráči včera korunu poprvé od konce června posunuly pod hladinu 25,50 CZK/EUR, když se kurz dostal k 25,47 CZK/EUR. Zisky ale nakonec tuzemská měna neudržela. Dnešní ranní kotace s nachází kolem 25,53 CZK/EUR.