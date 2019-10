28. října: Tohle potřebujete vědět nejen o pondělním obchodování na amerických burzách

Akcie ve Spojených státech v pondělí posílily. Pomohly jim zprávy o možném dřívějším uzavření částečné obchodní dohody mezi Čínou a USA, nad očekávání dobré čtvrtletní hospodářské výsledky firem a očekávané snížení americké základní úrokové sazby. Na devizovém trhu slábl dolar.

Index Dow stoupl o 0,49 % na 27 090,72 bodu, širší index S&P 500 poprvé od července posunul historický rekord, konkrétně na 3 039,42 bodu (+0,56 %) a Nasdaq Composite se zvýšil o 1,01 % na 8 325,99 bodu a je zhruba pět bodů od rekordu. Index volatility VIX navzdory zpevnění akcií stoupl, konkrétně o 3,64 % na 13,11 bodu, a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o pět bazických bodů na 1,84 %. Ceny ropy vzrostly o procento, půl procenta odepsalo zlato, stříbro naopak o půl procenta zdražilo a nejsledovanější kryptoměny odepsaly okolo procenta.

Americký prezident Donald Trump se v pondělí nechal slyšet, že podle jeho očekávání bude podstatná část obchodní dohody USA s Čínou podepsána ještě před termínem. Konkrétní časový rámec ale neupřesnil. Navázal tak ale na optimistická tvrzení ze závěru minulého týdne, kdy Washington uvedl, že dokončuje některé části smlouvy.

"Trh to vidí jasně. Cyklickým akciím se opět začíná dařit a překonávají defenzivní tituly. A to by se nedělo, kdyby trh nebyl přesvědčen o špatných ekonomických zítřcích," uvedl Andrew Slimmon z Morgan Stanley Investment Management.

Na burze se dařilo akciím technologické společnosti Microsoft (+2,46 %), a to díky získání obří zakázky od amerického ministerstva obrany. Francouzská skupina LVMH podala nezávaznou nabídku na převzetí prestižního amerického klenotnictví Tiffany (+31,63 %) za zhruba 14,5 miliardy dolarů, což vystřelilo akcie klenotnictví výše. Debut na burze mají za sebou akcie provozovatele turistických letů do vesmíru Virgin Galactic, po růstu až o 5 % ale uzavřely zhruba na zahajovací úrovni. Společnost Alphabet (+1,95 %) má údajně zájem o akvizici výrobce fitness náramků Fitbit (+30,86 %).

Na devizovém trhu slábl dolar. Poptávku po něm brzdily naděje na uzavření čínsko-americké obchodní dohody. Investoři také zůstávali opatrní před zasedáním měnového výboru americké centrální banky. Kolem 22.00 SEČ dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, ztrácel 0,1 % na 97,74 bodu. Euro k dolaru přidávalo 0,2 % na 1,1100 USD. Britská libra měla k dolaru k dobru 0,3 % a prodávala se za 1,2861 USD.