Zubaři stále chybí. Nezlákají je zařízené byty ani vybavené ordinace

V Česku je kriticky málo zubařů. Příkladem může být i Bohumín, kde zřejmě brzy zůstanou bez ošetření tisíce lidí. Někteří zubaři totiž odcházejí do důchodu, nástupce nemají, a tak své ordinace zavřou. Podobná situace je ale prakticky po celé České republice. Krize kvůli nedostatku zubařů se stále prohlubuje. Třeba V Bohumíně zůstane po novém roce ze dne na den bez svého stomatologa na tři tisíce lidí, celkově tak bude ve městě jen pět zubařů.

"Město na tuto situaci chce reagovat, byť je nám jasné, že se nikdo na radnici nenaučí vrtat nebo trhat zuby," prohlásil místostarosta Bohumína Igor Bruzl (ČSSD). Už teď někteří pacienti dojíždějí desítky kilometrů do jiných měst.

Zubaři chybí tady v Jihlavě nebo třeba ve Žďáru nad Sázavou, tam nového stomatologa hledalo více než 2000 lidí. "Vložili jsme dotační titul 900 tisíc, kde je maximálně 300 tisíc pro jednoho zubaře. Přihlásil se jeden," řekl mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.



Kritická situace je také v Ostravě. Když lidé shání nového stomatologa, tak stále častěji slyší "Nepřijímáme". "Denně pět až osm pacientů přijde nebo volá, obvolává. Obvykle slyší - nepřibíráme nové pacienty," uvedl zubař Radomír Otýpka.



Největší problém mají lidé z pohraničí nebo z malých měst či vesnic. Například vedení města Štíty na Šumpersku už bylo tak zoufalé, že zahraničního zubaře nalákali na nově zrekonstruovaný byt i ordinaci za miliony.



Situaci by mohly ovlivnit podle stomatologické komory a pojišťovny tím, že by ordinace dostávaly smlouvy pouze tam, kde jim to pojišťovna nabídne.