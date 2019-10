Praha se drží v TOP10 mezi městy, kde lze platit Bitcoinem

Ani v dnešní době, v době velkého technologického rozmachu, není úplně jednoduché objevit místa, ve kterých lze platit Bitcoinem (BTC) či jinou kryptoměnou. Přesto rok od roku počet míst, které přijímají kryptoplatby, roste. A věřte, že ani Praha na tom není vůbec špatně.

Prodejny přibývají

K dnešnímu datu, 28. října 2019, eviduje webová stránka coinmap.org celkem 15 578 prodejních míst po celém světě, ve kterých lze jako způsob platby použít kryptoměnu Bitcoin (BTC). Toto číslo je přibližně o 18 % vyšší než před rokem. Pro srovnání, před pěti lety, v roce 2014, bylo těchto prodejních míst méně než pět tisíc.

Mapa byla vytvořena v roce 2013 společností Satoshi Labs a informace získává z podnětů od spotřebitelů a obchodníků.

zdroj: coinmap.org

Lublaň

Věřte, nevěřte, ale nejúspěšnějším městem s nejvyšším počtem míst přijímajících Bitcoin, je slovinské město Lublaň. V Lublani najdeme takových míst celkem 314 a toto město připravilo o prvenství loňského vítěze – Prahu. Ani Praha ale na tom není vůbec zle, najdeme zde 170 takových míst a Praha tak drží druhé místo.

Žlutá linka na grafu zobrazuje počet obyvatel daného města, modrá pak počet míst, kde je akceptován pro platby Bitcoin.

zdroj: coinmap.org

Slovinsko, ale i Chorvatsko, se začínají řadit mezi kryptovelmoci. Více než 530 míst napříč těmito destinacemi přijímá jako způsob platby Bitcoin. Patří mezi ně hotely, obchody nebo restaurace. Ve srovnání s lednem 2019 je to nárůst o 240 lokalit. Na tomto seznamu například figuruje i společnost Tus, jeden z největších slovinských řetězců s potravinami. A v Lublani můžeme dokonce najít i nákupní centrum pod názvem „BTC City.“

Ostatní destinace

Slovinská republika, která má pouze 2 miliony obyvatel, se stává centrem pro kryptoměny. Je to patrné v níže uvedené tabulce, kde jsou města řazena podle podniků přijímajících Bitcoin v přepočtu na 1 000 obyvatel (červená linka). Očekávalo by se, že například Londýn, který má 8,2 milionu obyvatel, bude mít takových míst přijímajících Bitcoin více než Lublaň s pouhými 275 000 obyvateli. Opak je ovšem pravdou a v Londýně najdete takovýchto podniků pouhých 103. Praha v tomto ohledu zaujímá šesté místo.

zdroj: coinmap.org

Možnosti a překážky

Ve Venezuele, kde místní měna nemá prakticky žádnou hodnotu, se lidé obracejí ke kryptoměnám, aby si zakoupili potraviny. V ekonomicky postižených částech Afriky zase lidé používají Bitcoin k nákupu vozidel.

„V uplynulém roce došlo k určitému technickému pokroku, ale na maloobchodní úrovni nedošlo k masivnímu přijetí,“

uvedl Nick Saponaro, spoluzakladatel a vedoucí informační pracovník projektu Divi Project a dodal:

„Lidé prostě nejsou ochotni utratit majetek s takovým pozitivním potenciálem.“

Mluvčí společnosti Chainalysis uvedla:

„Jednou z významných překážek je kolísání cen. To zřejmě stojí za vzrůstající popularitou stablecoinů a důvěra v ně by mohla vést k většímu komerčnímu využití…Domníváme se, že mnoho výhod, plynoucích z používání kryptoměn oproti tradičním platebním metodám musí přijít, protože kryptoměny jsou programovatelnější.“

Závěr

Ve výše uvedených tabulkách dominují evropská, severoamerická a jihoamerická města. Růžky začínají v Evropě vystrkovat například i švýcarská města. Švýcarské podniky již dlouhou dobu pozitivně vnímají kryptoměny, což se odráží ve zvyšujícím se počtu podniků přijímajících bitcoiny. Bitcoin zde přijímá například luxusní hotel v Curychu Dolder Grand, stejně jako autosalon Kessel v Zugu.

