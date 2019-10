Brexit s dohodou je pre Európu kľúčový

Akciové indexy v USA a Európe majú za sebou pozitívny týždeň. Americký akciový index S&P 500 atakoval nové historické maximá. Za týmto vývojom stoji viacero faktorov. Asi najdôležitejším je to, že vzťahy medzi USA a Čínou sa zlepšujú, pričom Čína ohlásila, že začne nakupovať poľnohospodárske produkty z USA v minimálnom objeme 20 mld. USD za rok. Pravdepodobnosť, že skutočne dôjde k podpísaniu obchodnej dohody v Čile rastie. Americké spoločnosti reportovali v celku lepšie výsledky, ako sa očakávalo, čo vytvorilo ďalšiu vlnu optimizmu na trhoch. Pozitívnym znamením je aj to, že trh s bývaním v USA stabilne rastie, čo je do istej miery spôsobené tým, že úrokové sadzby na hypotékach klesli na historicky najnižšiu úroveň. Prieskumy spotrebiteľskej nálady sú stabilné, takže primárny zdroj hospodárskeho rastu v USA (ale aj v Európe) zatiaľ stoji na pevných základoch. Za spomalením hospodárskeho rastu v EÚ, resp. za stagnáciou na akciových trhoch stojí do značnej miery Brexit. Avšak v posledných týždňoch došlo k významnému progresu, pričom britský parlament dokonca schválil novú dohodu o Brexite, avšak neschválil zrýchlené konanie, ktoré požadoval premiér Johnson. V krajine teraz hrozí to, že dôjde k predčasným voľbám, čo nie je pozitívna správa pre finančné trhy. V prípade, ak by Británia odstúpila z EÚ s dohodou a pokračoval by progres v obchodných rokovaniach medzi USA a Čínou, v kombinácii s uvoľnenou monetárnou politikou by sa akciové trhy dostali na nové historické maximá a v Európe by sme mohli opäť vidieť vlnu oživenia.