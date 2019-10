Světová ekonomika: Nejistotami se to (stále) jen hemží, růst zpomaluje

Možný další posun brexitu, napětí v globálních obchodních vztazích, předzvěsti recese, náběh na impeachment amerického prezidenta, geopolitická rizika, neklidný trh s ropou. To je jen krátký přehled všudypřítomných a kumulujících se nejistot, které ovlivňují důvěru a rozhodování investorů i firem.

Trh posuzuje růstové vyhlídky ekonomiky a to, jak zahrnout do cen stávající nejistoty. Která aktiva budou čelit větším problémům s likviditou a výkyvům cen, pokud by ta která očekávání (ne)byla naplněna? Tato další nejistota může ovlivňovat důvěru, reálnou ekonomiku i rozhodování tvůrců hospodářské politiky.

Svoji prognózu globálního růstu jsme v říjnu pro roky 2019 a 2020 ponechali na +2,7 % po +3,2 % v roce 2018. Nezměnili jsme ani prognózu globální inflace pro rok 2019, dále čekáme 2,4 % a napřesrok 2,5 % po 2,7 % v roce 2018.

V USA pravděpodobně povede dopad globálního zpomalení průmyslové aktivity společně s riziky pramenícími z napětí v globálním obchodu k dalšímu snížení základní úrokové sazby Fedu. Komplexní měnověpolitický balíček ECB oznámený v září bude pak podle nás asi poslední zásadní změnou měnové politiky do roku 2023. Německo nadále odmítá výzvy ECB k fiskální reakci na krizi v průmyslu, ačkoli se zhoršování situace v jiných odvětvích stává hlavním hospodářským rizikem.

Eurozóna - vývoj HDP (mezikvartálně v %)

Pokud jde o Českou republiku, mírně (o 0,1 procentního bodu) jsme snížili odhad vývoje HDP pro rok 2020 na +1,8 %, a to kvůli horší zahraniční poptávce. Letos by ale růst měl být naopak mírně vyšší, konkrétně +2,5 %. Ačkoli ekonomika zatím roste solidně (+0,7 % mezičtvrtletně), domníváme se, že ve světle slábnoucí nálady a průmyslové produkce v recesi (nezpůsobené jen děním ve výrobě aut) růst zpomalí na +0,3 % mezikvartálně.

ČR - vývoj HDP (mezikvartálně v %)

