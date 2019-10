Tento týden nabídne dividendy od Goodyear, Citigroup, Morgan Stanley a spousty dalších

Konec října přinese na Wall Street pokračování výsledkové sezóny, která tak bude ovlivňovat vývoj jednotlivých titulů. V týdnu z desítek významných korporací lze zmínit dnešní očekávané výsledky od Alphabet Inc (GOOG) či AT&T Inc. (T), v následujících dnech pak například od Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), General Motors (GM), Mastercard Inc (MA), Apple Inc. (AAPL), General Electric (GE), Altria Group Inc (MO), Alibaba Group Holding Ltd (BABA), American International Group Inc (AIG), Chevron Co. (CVX), Colgate-Palmolive (CL) či Exxon Mobil Co. (XOM).

Výsledková sezóna přináší v návaznosti i přerozdělování vytvořených zisků akcionářům. Oproti předchozímu týdnu stanovilo rozhodné datum pro nárok na dividendu zhruba dvojnásobek společností, resp. téměř dvě stovky.

K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska nároku rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.

Výsledkovou sezónu zahajovaly především finanční korporace, tento týden lze nalézt rozhodné datum pro dividendu od řady z nich. Kromě např. Ally Financial (ALLY), FS Bancorp (FSBW), Synchrony Financial (SYF) lze zmínit Morgan Stanley (MS) s požitkem 0,35 USD. Tedy s dividendou ve stejné výši jako v minulém čtvrtletí. Titul se bude naposledy s nárokem obchodovat ještě zítra, aktuálně lze mluvit o dividendovém výnosu 3,1 %. Výnos 2,8 % lze pak indikativně stanovit u Citigroup (C), která přitom v absolutních číslech rozdělí na každou akcii výraznějších 0,51 USD. S nárokem se titul nyní bude obchodovat až do konce října.

Nalézt lze tento týden také řadu energetických titulů, které obvykle nabízejí vyšší dividendový výnos. Zmínit lze Peabody Energy (BTU) s dividendovým výnosem 3,7 %, když největší producent uhlí v USA vyplatí necelých 0,15 USD. Provozovatel ropovodů a plynovodů Kinder Morgan (KMI) pak akcionářům vyplatí požitek 0,25 USD. Tedy obdobně jako v minulém čtvrtletí. U titulu, který se s aktuálním nárokem bude obchodovat naposledy zítra, lze dividendový výnos stanovit již na 5 %. V níže uvedeném přehledu lze nicméně nalézt méně známé energetické tituly, které nabízejí dokonce dvouciferné dividendové výnosy.

Známý výrobce hraček Hasbro (HAS) rozděluje solidních 0,68 USD, u titulu to nicméně znamená méně výrazný dividendový výnos zhruba 2,2 %.

Více než dvojnásobný dividendový výnos blížící se hranici 5 % nabízejí akcie Goodyear Tire & Rubber (GT). Výrobce pneumatik přitom vyplatí stejně jako v minulých čtvrtletích dividendu 0,16 %.

Závěrem možno zmínit také zástupce technologického sektoru. Americký výrobce polovodičů Texas Instruments (TXN) vyplácí v absolutních číslech výrazných 0,90 USD. U titulu to nicméně přináší dividendový výnos jen 2,8 %.

K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.

Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 25.10.; datum uveden ve formátu mm.dd.rrrr příp. mm/dd/rrrr

Závěrem snad jen dodat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.