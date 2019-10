Jak personalista pozná, že si na pohovoru vymýšlíte a lžete?

Zjevné lži budou odhaleny!

Jsou věci, ve kterých opravdu nezkoušejte lhát. Např. pokud jako kandidát ve svém životopise uvedete, že jste absolvoval vysokou školu a není to pravda. Šlo třeba pouze o tři semestry a studium bylo následně přerušeno. Personalisté se často ptají vysokoškoláků na téma diplomové práce. V tu chvíli budete jako uchazeč pravděpodobně odhalen, nebude-li zkušeným lhářem. Pozor také na to, jestli si neprotiřečíte. Např. se hlásíte na pozici personalisty a sdělíte, že máte předchozí zkušenosti s vytvářením popisků pracovních pozic, a že to bylo součástí vaší poslední práce. O daném tématu, ale neumíte nic říct, nedokážete napsat ani vzorový popis práce. Hodně lidí si napíše do životopisu či průvodního dopisu to, co chtějí v dané firmě slyšet. Avšak jedná-li se o lži, budou dříve nebo později odhaleny!

Kandidát působí nervózně a odpovídá se zpožděním

To, že si vymýšlíte, se pozná i podle toho, že na otázku odpovídáte s velkou prodlevou. Přitom se může jednat o jednoduchý dotaz, na nějž se očekává bleskurychlá reakce. Navíc pokud jste na předchozí dotazování reagovali mnohem rychleji, je to podezřelé. Je to známka toho, že se snažíte narychlo něco vymyslet, hledáte nejlepší možnou odpověď nebo se chystáte blafovat. Dobře nevypadají ani neurčité obecné odpovědi.

A jak pozná náborář, že vám položil otázku která vám je nepříjemná? Začnete projevovat nonverbální neklid, tzn., že přestanete udržovat oční kontakt, těžce oddechujete a poposedáváte na židli. U blafování nejčastěji lidé směřují oči vpravo nahoru a vymýšlí si odpověď ve své fantazii. Když uchazeč směřuje pohled vlevo nahoru, tak v hlavě loví pravdivou informaci či vzpomínku.

Stará politická taktika

Často se lidé na pohovorech chovají tak trochu jako politici. Vypadá to pak tak, že na položenou otázku od personalisty odpovídají v podstatě na otázku, na kterou by ve skutečnosti chtěli odpovědět. Celý hovor se snaží směřovat úplně jinam. K tématu, jež se jim v dané situaci nejvíce hodí. Např. pokud se vás náborář zeptá, zda znáte nějaké personální agentury, odpovíte tak, že stočíte vaši odpověď na důležitost kvalitního vzdělání ve firmách apod.

Nejlepší obranou je útok?

A co opravdu nevypadá dobře? Jestliže místo vaší odpovědi začnete agresivně útočit. Např. se rozčílíte, že na takovou otázku nehodláte odpovědět, že je nemístná či příliš odborná. Na důvodu až tak moc nezáleží, spíše jde o tu otevřenou agresi a vaši momentální výbušnost. Náboráři moc dobře poznají, že o dané problematice nic nevíte, ale navíc si to nechcete přiznat. Diskriminační otázky si nemusíte nechat líbit, i tak se dá odpovědět v klidu bez výraznějších emocí.

Samozřejmě se jedná o obecné rady, jak nepůsobit jako pohádkář či lhář. Vaše působení na pohovoru se posuzuje komplexně, a ne jen podle jedné vaší reakce. Na druhou stranu vás zjevná lež může na pohovoru velmi poškodit a znevýhodnit před ostatními kandidáty.

Jedná se o diskriminaci?

Představte si situaci, že se vracíte do práce z rodičovské dovolené. Na pohovoru vám položí otázku, jak to budete doma zvládat s dětmi, nebo jak řešíte hlídání v případě jejich nemoci. Ano tato otázka je diskriminační. Jak by to měl personalista udělat lépe? Ano je jasné, že pokud se jedná o časově náročnou pozici spojenou s cestováním, která je navíc pro firmu velmi důležitá, ne-li klíčová, budoucí zaměstnavatel potřebuje znát odpověď. Než se ale nevybíravě dotazovat každého kandidáta, je lepší detailně popsat běžný pracovní den, týden či měsíc. Sám kandidát, v tomto případě žena, si vyhodnotí získané informace a zváží, zda je na danou pozici vhodná či nikoliv.

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

