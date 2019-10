Bitmain otevírá největší těžařský komplex na světě v Texasu

27.10.2019 / Crypto Kingdom

Gigant v oblasti těžby kryptoměn a výroby těžařského hardwaru Bitmain ohlásil otevření nových těžařských hal v Texasu, konkrétně v Rockdale. Ty jsou součástí celého nového komplexu, který sám Bitmain označuje za největší na světě. A tím se taky stane!

O tomto plánu jsme měli příležitost se dozvědět už v srpnu 2018, ale finální otevření ohlásil Bitmain až v posledních pár dnech. V nejnovějších novinkách jsme se potom dozvěděli i to, že na projektu spolupracuje s Rockdale Municipal Development District (MDD) a kanadskou technologickou společností DMG Blockchain Solutions.

Budoucí kapacita přes 300MW

Že se nebude jednat jen o nějakou drobnou těžařskou halu nám potvrzují i čísla. V současnosti by měl být zapojen hardware s kapacitou 25MW a celkově je možné se se současnými prostory dostat až nad 50MW. Na dalších prostorech se v současnosti pracuje a celkově pro svůj komplex mají vyčleněno až 33 000 akrů velký pozemek. Díky tomu by mělo být možné celkovou kapacitu v budoucnu navýšit až nad 300MW, což je taky plánem.

Celý prostor by měl být vlastněn Aluminum Company of America, Alcoa, a v minulosti sloužil pro potřeby tavení rudy, kdy se zde nacházela huť.

V současnosti se ale ze zpracovávání kovů klasických dostáváme k těžbě budoucnosti. O hosting a management se zde bude starat právě zmíněná společnost DMG, která bude úzce spolupracovat právě s Bitmainem, aby společně zaručili maximální efektivitu i plynulý chod celého komplexu.

Nejen obchodní vize

Vidinou Bitmainu i obou dalších společností je i podpořit růst lokální ekonomiky Rockdale. I z toho důvodu můžeme vidět právě úzkou vazbu na Rockdale MDD.

Bitmain naví přislíbil, že bude primárně hledat dodavatele právě mezi těmi lokálními z Rockdale a okolí, stejně jako pracovní sílu na pozice, kde to bude možné. Jednou z prvních informací, co k tomu oficiálně máme, je třeba ta o dodavateli elektřiny. Tím bude přímo operátor z Rockdale, konkrétně Electric Reliability Council of Texas.

A právě třeba energie jsou jedním z důvodů volby Texasu, kdy si jej Bitmain vybral ze značné části i kvůli stabilní a efektivním zdrojům energie, které považuje za fundamentální pro možnost škálování jejich těžby.

500 000 000 USD

Už v srpnu minulého roku navíc Bitmain sliboval, že od svého komplexu čeká, že přinese přes 400 pracovních pozic pro přímo lidi z této lokality. Navíc jeho 7letý plán pro tento prostor nevyjde rozhodně levně. Bavit bychom se měli o cca 500 000 000 USD, které se v tuto dobu dostanou do lokální ekonimiky, což rozhodně není nízká částka.

Přesah by navíc neměl být jen do podpory lokální ekonomiky, ale i do světa kryptoměn obecně. Bitmain totiž chce spustit další různé vzdělávací programy apod. okolo blockchainové technologie a společně se školícím oddělením Rockdale i kurzy či školení pro operátory těžařských zařízení.

Celkově jsou tento komplex i současné plány Bitmainu označovány za velice důležité v plánu globální expanze Bitmainu. I to nám může pomoci v odhadnutí sentimentu těžařů, kteří jsou zpravidla ke kryptoměnám a jejich těžbě značně bullish. To dokazuje i třeba dosažení dalších all time highs na hashrate i zvýšení zájmu o těžbu. Vypadá to tedy, že ani blížící se halving těžbu nijak nezpomalí.