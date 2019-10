Autobusy by mohli řídit lidé mladší 21 let. Experti před návrhem varují

V České republice je nedostatek řidičů městské hromadné dopravy. Přepravní firmy teď proto přišly s radikálním návrhem. Chtějí posunout věkovou hranici, od které člověk smí legálně usednout za volant autobusu. A to z jednadvaceti na devatenáct let. Podporu pro změnu zákona hledají u ministerstva dopravy. Jenže dávat mladým lidem bez zkušeností zodpovědnost za životy desítek cestujících, odmítají psychologové i dopravní experti.

Pražský dopravní podnik bije na poplach. Chybí mu 240 řidičů autobusů. Řidičů je nejen nedostatek, ale navíc mnohdy vyčerpali maximální počty svých přesčasových hodin.



V minulosti proto podnik začal zájemce lákat na zlevněné zaměstnanecké jízdné i pro rodinné příslušníky, penzijní připojištění po roce výkonu práce v hodnotě 1100 korun nebo pět týdnů dovolené. I přesto ale šoféři stále chybí.

Vedení hlavního města teď proto přišlo s návrhem, aby za volanty autobusů MHD mohli usednout už devatenáctiletí řidiči. "Od toho jsou psychologická vyšetření, kterými musí všichni řidiči projít a pokud by nebyli dostatečně silní, tak ten řidičák stejně nedostanou," vysvětlil Daniel Adamka z Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech.



S nedostatkem řidičů se potýkají i společnosti provozující příměstské linky. Mladí řidiči jsou však rizikovou skupinou. To si uvědomují profesionální řidiči, ale i dopravní experti, které pobouřil návrh snížit věkovou hranici u řidičů autobusů na 19 let. Kvůli tomu by se podle nich mohl zvýšit počet dopravních nehod.