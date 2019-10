Čeká nás změna času na zimní, přispíme si jednu hodinu. Odborník poradil, jak se se změnou času vypořádat.

O víkendu nás čeká střídání času. Většina lidí tuto změnu vítá, protože si bude moci o hodinu přispat. Ručičky hodinek si posuneme z 3:00 na 2:00. Naše tělo si však musí opět zvyknout na jiný čas a změně se přizpůsobit. Zeptali jsme se proto odborníka na několik tipů, které nám pomohou přechod zvládnout.

Z noci ze soboty na neděli budeme spát o hodinu víc. Znamená to však, že budeme stávat za tmy a večer se bude dříve stmívat. Někteří lidé tuto změnu mohou špatně zvládat. Podle psychologa Tomáše Morávka je však důležité se tím nenechat pohltit, zvyknout si na tmu a dodržovat spánek i stravu.

Vše brát s klidem

"Můžeme se na to podívat tak, že je to velmi probírané společenské téma. Možná až moc. Lidé tím docela žijí. Hrozí to, že tomu můžeme propadnout. Propadnout veřejnému tlaku, že se o hodinu posouvá čas. Ono se toho až moc neděje. Pro většinu lidí to bude normální posun ručiček a za pár dní o tom ani neví. Je dobré se uklidnit, nestresovat se, není to velké téma," poradil Morávek.

Zvyknout si na tmu

"Největší zásah je, že se samozřejmě bude odpoledne rychleji stmívat. Omezí nás to, lidé nebudou moci jít ven s přáteli, musí jít do tmy. To je hlavní nebezpečí, o čem se lidé vyrovnávají, že mají málo času. Obecně nemáme rádi změny. Důležité je se s tím vyrovnat, že si řekneme, že to něco přináší a uvědomit si, že vstáváme do světla a že je to pro naše vnitřní rytmy, psychiku a pro nastartování se do výkonnosti nejlepší. Původně byl právě tenhle zimní čas přirozený. Letní je dosazený nově," vysvětlil psycholog.





Změna času je skutečnost

"Neměli bychom nadávat na něco, co nemůžeme změnit. Je pravda, že budu mít o hodinu míň, přijměme fakt, že je to každý rok stejné. Brát to jako fakt. Přemýšlet, jak si ten den upravit, abych byl co nejvíc na světle," dodal Morávek.

Pohyb

Psycholog také radí, abychom vyrazili po obědě na procházku a přidali nějakou fyzickou aktivitu. Podle deníku US News je ideální si dát třicetiminutovou procházku. A když bude sluníčko, vystavte se jeho paprskům. Slunce nám pomůže posílit naše vnitřní tělesné hodiny.

Spánek

Spánek je pro každého člověka velmi důležitý. Ideální je ulehnout do postele dřív, než jsme zvyklý. Problém může nastat také u miminek. Takže se připravte na to, že se vám místo v šest ráno, probudí už v pět.

Strava

Nezapomeňte dodržovat také stravu. Vhodné jsou polévky, kořenová zelenina nebo příjem přírodních sacharidů. Vyhněte se kávě nebo alkoholu. Raději pijte vodu nebo čaje. Ideální je například zázvorový čaj s medem a citronem.