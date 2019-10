Komu se nelení, tomu se zelení

Trh s kryptoměnami opět prokázal svoji nevyzpytatelnost. Po propadu Bitcoinu k hranici 7 500 USD, přišel nečekaný obrat. Bitcoin zaznamenal dvojciferné zhodnocení a dostal se, byť jen na malou chvíli, přes hranici 10 000 USD. Tuto nejpopulárnější kryptoměnu potom následovaly i další coiny.

Pokoření 10 000 USD

Poprvé od 22. září se Bitcoinu podařilo pokořit magických 10 000 USD. Stalo se tak dnes a Bitcoin zaznamenal mega zisky 36 %. Bitcoin nejprve poskočil na 8 500 USD, kde konsolidoval a poté při dalším masivním růstu překonal hranici 10 000 USD.

zdroj: coin360.com

Po korekci se současná cena Bitcoinu nachází kolem 9 600 USD.

zdroj: coin360.com

Alex Krüger

Alex Krüger ve svém twitterovém příspěvku uvádí zhodnocení Bitcoinu dokonce o 42 %. Podle Krügera se jedná o 4. největší jednodenní zisk Bitcoinu od 10. května 2011 a o 15. největší dvoudenní zisk v historii.

Ve svém tweetu Krüger rovněž uvedl, že příčinou masivního růstu je prohlášení čínského prezidenta Xi Jinpinga. Ten uvedl, že technologie blockchain musí být pro Čínu jasnou prioritou.

Xi Jinping

Xi uvedl, že se země musí chopit příležitosti, aby se stala globálním lídrem, pokud jde o přijetí technologie blockchain. 24. října v Pekingu Xi uvedl, že technologie blockchain má v Číně širokou škálu případů použití a k dané věci konkrétně uvedl:

„Musíme vzít blockchain jako důležitý průlom pro nezávislou inovaci základních technologií. Musíme objasnit hlavní směr, zvýšit investice, zaměřit se na řadu klíčových technologií a urychlit vývoj technologie blockchain a průmyslové inovace.“

Další skupina se domnívá, že za růst ceny Bitcoinu a následně i altcoinů může rostoucí zájem o obchodování Bitcoin futures na Bakktu. Zatímco první dny obchodování byly zklamáním, právě včera zaznamenala platforma historicky nejvyšší hodnotu 1 179 kontraktů Bakkt Bitcoin Futures.

Závěr

O tom, co je pravou příčinou náhlého masivního růstu kryptoměn, můžeme vést dlouhé polemiky. Skutečný důvod ale asi nikdy nezjistíme. Ať to byl Bakkt nebo čínský prezident, je to vlastně v podstatě jedno. Hlavní je, že se konečně výrazně zeleníme.

A dlužno ještě podotknout, že do hry se znovu dostává predikce anonymního uživatele na Twitteru, o které jsme vás informovali 19. října. První dvě předpovědi byly naplněny, třetí se teď blíží ke svému závěru. V říjnu by měl Bitcoin dle predikce dosáhnout na 16 000 USD. Do konce měsíce zbývá pět dní, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne.

Co číst dále?

Libra ve své podstatě není kryptoměnou

The post Komu se nelení, tomu se zelení appeared first on KRYPTOMAGAZIN.cz.