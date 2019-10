Americké akcie na nových rekordech

Recese na obzoru? Makroekonomické údaje i mnoho analytiků věští problém na obzoru, ale akciové indexy lámají rekordy - proč? Jak je to možné? Jsem na trhu dost dlouho, abych zažil velké růsty a ještě větší propady, abych zažil iracionální poklesy i absurdní optimismus. Čím větší jsou sázky na růst, tím větší může být propad a obráceně. Je to tedy psychologie, která ovládá trhy? Krátkodobě asi ano, dlouhodobě však zpravidla vítězí zdravý rozum a pravda. Jedná se tedy o paradox, kdy i velcí hráči věří v pokles ale do poslední chvíle vytlačují z pozic pesimisty, aby posléze získali ještě více? Právě k tomuto názoru se přikláním. Historie nám již mnohokrát ukázala, že před výrazným propadem na trzích dochází k testování nových maxim, kterým pomáhají právě shortové pozice, které již nelze dále financovat. Příkladem za všechny je pohyb akcií Tesly v posledních dnech - po dobrých výsledcích se Tesla zvedla o 20 % a dnes přidala dalších 9,5 %, ale je její situace opravdu tak růžová? To ukáže až čas.Je zisk cca 200 milionů USD za poslední čtvrtletí opravdu důvodem k 30 % růstu, když společnost dluží řádověvíce a ještě před pár týdny trh pochyboval o jejím přežití?

Nejlépe se dnes dařilo technologiím a to díky výsledkové sezóně, která se jeví velmi pozitivně pro technologie, obzvláště pak pro polovodiče (Intel přidal po výsledcích 8,1 %). Dařilo se i ostatním titulům stejného sektoru (Nvidia +3,9 %, AMD +3,1 %). Dařilo se i finančnímu sektoru (Goldman Sachs +1,5 %, Citigroup +1,2 %).

Za zmínku stojí výsledky společností, na které se můžeme těšit v příštím týdnu - bude to například AT&T, Google, Pfizer, GM, Mastercard nebo Mattel.