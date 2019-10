O daňovém balíčku se nerozhodlo. Daň se má zvýšit u cigaret a alkoholu

Poslanci se ani na druhý pokus nedostali ke schválení daňového balíčku, který přináší zvýšení některých daní a poplatků. Opozice totiž přichází s vlnou pozměňovacích návrhů a kritikou, že návrh měl být projednán před státním rozpočtem. Pro koalici je schválení balíčku důležité, do rozpočtu pro příští rok má totiž přinést 10 miliard korun. O 10 procent se má zvýšit spotřební daň u tabákových výrobků, o 13 procent u tvrdého alkoholu. Jde o nejzásadnější položky pro státní rozpočet pro rok 2020. Na hlasování o schválení se ale ani v pátek nedostalo. "Co se týče spotřebních daní, tak ty mají zúčtovací období měsíční nebo čtvrtletní, takže by došlo maximálně k nějakému posunu," řekla ministryně financí Alena Schillerová. Pozměňovacích návrhů ze strany opozice byly desítky. "Daně v České republice už jsou poměrně vysoké, pokud vláda nějaké zvyšuje, musí jiné snížit. Především by měla snížit zdanění práce," řekl poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Podle vládního návrhu se například u krabičky cigaret zvýší spotřební daň v průměru o 5 korun a 40 haléřů. Kuřáci tak budou muset v případě schválení balíčku zřejmě sáhnout hlouběji do kapsy. "Je zřejmé, že paní ministryně sestavovala virtuální rozpočet a teď se snaží spěchat na to, aby byl tento zákon přijat," řekl poslanec Jan Skopeček (ODS). Spotřební daň chce vláda zvýšit i u tvrdého alkoholu. U litru více než 40 procentního alkoholu by daň vzrostla v průměru o zhruba 15 korun.

"Ten balíček je podobně jako státní rozpočet pragmatický kompromis, je prostě potřeba do rozpočtu dodat několik miliard," řekl rozpočtový expert komunistů Jiří Dolejš.

Změny by se dotkly i hazardu. Nově by mohla být daněna výhra nad 100 tisíc korun a to 15 procenty. "Ten balíček stejně bude, jde jen o to, jestli účinnost bude od 1. ledna 2020 nebo později," dodala Schillerová. Součástí balíčku je i zdanění rezerv pojišťoven, pokud ustojí kritiku opozice, může to přinést zdražování pojištění. Poslanci chtějí v debatě pokračovat příští týden.

Zdražení alkoholu a cigaret

Cena půl litrové láhve tvrdého alkoholu se přitom za posledních deset let zvýšila o 30 korun a krabička cigaret o 27. "Pořád ta sazba zůstane nižší, než například v Německu, nebo v Polsku. V Německu je to 67,14 korun. V Polsku potom 68,68 korun," řekl Mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík.

U obchodníka za láhev zaplatíme 120 korun. Ten státu odvede spotřební daň ve výši 64 korun a padesáti haléřů a DPH 25 korun a 20 haléřů. Dohromady tedy 89 korun a 70 haléřů. Obchodníkovi zůstane 30 korun a 30 haléřů. Část z toho ještě ale musí zaplatit výrobci.