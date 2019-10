Obrovské přesuny BTC, ETH a XRP

Včerejší den byl ve znamení obrovských bitcoinových, XRP a Ethereum přesunů. V rozmezí tří hodin bylo mezi kryptoměnovými peněženkami přesunuto 18 000 BTC, necelých 610 milionů XRP a 600 000 ETH.

Jako první přišel na řadu Bitcoin. Bylo převedeno celkem 18 000 BTC v hodnotě přes 137 milionů USD. Peněženka, ze které byl BTC převeden, je spojena s kryptoburzou Bithumb.

To může naznačovat dvě varianty. Velrybou může být investor, který odstraňuje finanční prostředky z burzy. Druhou variantou je možnost, že vlastníkem je samotná burza Bithumb, která přesunuje svá aktiva, aby je udržela v bezpečí.

Na tento přesun BTC upozornil twitterový účet @whale_alert, který k události uvádí:

„#BTC této transakce pochází z #Bithumb a je to pravděpodobně konsolidace studených peněženek do nové studené peněženky. Vizualizace historie transakce je vidět níže. Zdroj: @Coinfirm_io.“

Data od kryptoanalytické společnosti Coinfirm ukazují rozpis transakční historie BTC.

Zhruba hodinu po převodu Bitcoinu proběhly dvě transakce Etherea. V těchto dvou transakcích bylo přesunuto 600 000 ETH v hodnotě asi 100 milionů USD. I tato peněženka je spojena s kryptoburzou Bithumb.

Burza neposkytla k převodům bitcoinů ani Etherea žádný komentář a nechala tak obchodníky přemýšlet, proč se dalo krypto do pohybu.

Za další dvě hodiny, od převodu Etherea, došlo k přesunutí 609 999 960 XRP v hodnotě asi 170 milionů USD. Částka byla přesunuta ve třech transakcích a opět se tyto převody týkají kryptoburzy Bithumb.

80 000 000 XRP v hodnotě 22,5 milionu USD převedených z Bithumb do neznámé peněženky

79 999 980 XRP v hodnotě 22,4 milionu USD převedených z Bithumb do neznámé peněženky

449 999 980 XRP v hodnotě 126 milionu USD převedených z Bithumb do neznámé peněženky

Závěr

Do současné doby kryptoburza Bithumb nekomentovala žádný z těchto přesunů kryptoaktiv do neznámých peněženek. Společnost rovněž neoznámila ani žádnou plánovanou údržbu ani plány na přesun finančních prostředků mezi hot a cold peněženkami.

