Summary: Kvartální výsledky Anheuseru a Amazonu zklamaly, Intel naopak potěšil

EVROPA:

AB InBev 3Q19

Špatný kvartál, zhoršený výhled – nejhorší kombinace kvartálního oznámení jaká může investora překvapit. V případě Anheuseru se projevila slabá poptávka v regionu Asie-Pacifik, což si můžeme snadno přeložit jako „efekt zpomalující Číny“. Organický růst tržeb se kvůli tomu zastavil na +2,7 % zatímco trh očekával o 2 p.b. více. Objem prodaného piva ubral 0,5 %. Na úrovni provozního zisku EBITDA vygenerovala společnost 5,3 mld. USD při konsensu 5,5 mld. USD.

V případě výhledu na tento fiskální rok došlo k úpravě na úrovni ukazatele EBITDA. Zatímco doteď nám management sliboval „silný růst“, dnes už je to jen „mírný růst“. Tak nějak to v této chvíli vidí i trh, který odhaduje nárůst o 2 %. Management si ale nadále věří v případě tržeb, kde pořád čeká „silný růst“. Tady je trh již vyloženě skeptický, jelikož konsensus počítá s poklesem o 1 %. Akcie Anheuseru reagovaly na oznámení 10% propadem

USA:

Amazon 3Q19

Kvartál se s kvartálem sešel a nám se opakuje stejný příběh – tržby rostoucí na úkor profitability. Ikona online retailu zaknihovala tržby ve výši 70 mld. USD (+25 % yoy) a přesně se s nimi trefila do predikcí trhu. Dynamika růstu se tím opět zrychlila (předtím +20 % yoy), za což můžeme vděčit druhé částí nákupní události Amazon Prime Day a nadšení z jednodenní doručovací lhůty mezi zákazníky. Odvrácenou stránkou jsou vyšší náklady spojené s těmito akcemi. Provozní marže se proto vrátila dolů o 2 p.b. yoy na 4,6 %. K tomu se ještě přidávají nečekaně vysoké neprovozní položky + daňové výlohy a čistý zisk na akcii se propadá o 25 % yoy na 4,23 USD (GAAP) při konsensu 4,59 USD.

Z geografického hlediska pozorujeme rychlejší růst u obou divizí. Severní Amerika zvedla tržby o 24 % yoy (předtím +20 % yoy) a mezinárodní část o 18 % yoy (předtím +17 % yoy). Po tragickém výkonu mezinárodní divize na úrovni provozního zisku ve 2Q19 (-600 mil. USD) se nyní situace o něco málo zlepšila. Nicméně hodnota -400 mil. USD ukazuje, že černá čísla jsou u této divize pořád v nedohlednu. Na ziskovost domácí divize zaútočily zmiňované vyšší náklady, kvůli nímž se provozní zisk propadl o téměř 40 % yoy a marže se zúžila o polovinu na 3 %. Z pohledu typu prodaného zboží si výtečně vedly produkty třetích stran (third-party seller services +28 % yoy) a pochválit musíme i služby za předplatné (subscription services +35 % yoy).

Klenot celého Amazonu, neboli jeho cloudová divize Amazon Web Services, se pořád potýká se zpomalujícím růstem. Momentálně si k tržbám přihodila 35 % yoy, zatímco ve 2Q19 to bylo +37 % yoy a ve 1Q19 +42 % yoy. Na druhou stranu, tento efekt je poplatný pořád vyšší srovnávací bázi. Zároveň můžeme v tomto kvartálu konstatovat, že růst nebyl vykoupen nižší provozní marží, jelikož se udržela na 31 %.

Největším zklamáním je jednoznačně výhled na další kvartál. Odhady managementu udávají interval tržeb 80 až 86,5 mld. USD. Střední hodnota 83,3 mld. USD značí jen 15% yoy růst tržeb, který je o 5 p.b. pod konsensem trhu. Provozní zisk má při hodnotách 1,2 až 2,9 mld. USD extrémně široké rozmezí. Středí hodnota je 2,1 mld. USD v meziročním srovnání sotva poloviční, implikuje jen 2,5% marži a o 1 mld. USD zaostává a predikcemi. Akcie odstartovaly den hluboce v červeném, postupně se ale vzpamatovávají a nyní jsou na -2 %.

Intel 3Q19

Zdá se, že Intelu se konečně rýsuje na lepší časy. Tržby ve výši 19,2 mld. USD se sice meziročně nehnuly z místa, avšak konsensus přelétly o 1,2 mld. USD. Hrubá marže roste druhým kvartálem v řadě (60,4%), za což můžou pravděpodobně nižší ceny vstupních komponentů. Společnost sice nadále agresivně snižuje administrativní náklady, avšak provozní zisk pořád nedokáže ochránit a ten proto klesá o 12 % yoy. Odhady trhu byly nicméně mnohem chmurnější. Na úrovni čistého zisku na akcii výrazně zavážil zpětný odkup akcií, který jej přehoupnul k mírnému růstu a na hodnotu 1,42 USD (kons. 1,24 USD).

Divize Client Computing Group, která dodává procesory pro osobní počítače, klesla na tržbách o 5 % yoy vinou nižšího objemu prodejů. V předešlých výsledcích jsme informovali o předzásobování odběratelů kvůli hrozbě celních válek. S plnými sklady nyní zákazníci jednoduše upustili od dalších objednávek a prodávají to, co mají. Jen na margo, Intel úspěšně rozběhl masové prodeje nového 10nm procesoru Ice Lake. Lépe se vedlo divizi Data Center Group, která se stará o dodávky procesorů pro data centra a v tomto kvartálu zvedla svoje tržby o 6 % yoy. Bavíme se tedy o velkém obratu ve srovnání s několika předešlými kvartály volného pádu. Nemůžeme to však všechno připsat obnoveným investicím do cloudu (i když i tady je vidět růst), jelikož vyšší tržby se linou napříč všemi segmenty.

Výhled na další kvartál by se dal označit za mírně optimistický. Od tržeb čeká Intel mírný růst tržeb o 3 % yoy na 19,2 mld. USD (kons. 19,1 mld. USD), provozní marže 33,5 % indikuje provozní zisk rostoucí také o 3 % yoy na 6,4 mld. USD (kons. 6,4 mld. USD) a čistý zisk na akcii ve výši 1,24 USD (kons. 1,24 USD) by trpěl jen lehkým poklesem o 3 % yoy. Management samozřejmě uveřejnil i výhled na fiskální rok, avšak s posledním kvartálem před námi už nebylo čím překvapit. Akcie Intelu skokově rostou o 7 % a pomáhají celému polovodičovému segmentu