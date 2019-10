Nad čím mávneme rukou?

Tento týden jsem v jeden den narazil na dvě studie, které se týkají stejného oboru, nicméně moc se spolu nerýmují. Ne, že by si jejich závěry odporovaly. Každá je trochu o něčem jiném. Ale i tak navzájem budí tenzi, která je podle mne v nejedné oblasti stále zřetelnější.



Pokrok, pokrok...





Studie „What Caused the Smartphone Revolution?“ je z roku 2019 a zaměřuje se na to, jaký mají 3G a 4G technologie vliv na rozšiřování mobilních telefonů. Její autoři (David S. Evans, Howard H. Chang a Steven Joyce) jí staví na „kvazipřirozených experimentech“, kdy byly tyto technologie v jednotlivých státech USA rozšiřovány v rozličném čase a rychlosti. Závěr zní: Průměrný počet připojení přes chytrý telefon na hlavu by byl minimálně o 68 % níž, pokud by daná oblast měla jen 2G síť. Průměrný objem dat by pak byl minimálně o 41 % nižší, pokud by pak měla v roce 2017 jen 3G a ne 4G.Pro většinu Spojených států by podle studie nedošlo k šíření chytrých telefonů, pokud by neexistovaly 3G a 4G sítě, což by znamenalo „výrazný pokles spotřebitelských přebytků“. Wi-Fi sítě by podle studie na toto šíření nestačily. Rozšiřování různých aplikací pak bylo jen „endogenní reakcí“ na rozvoj nových technologií. Studie pak zmiňuje spotřebitelské přebytky, které díky novým sítím vznikají.Studie „Mobile Phones and the Risk of Brain Cancer Mortality: A Twenty-Five Year Cross-Country Analysis“ je z počátku roku 2018. Jak název napovídá, její autoři Hugo M. Mialon a Erik T. Nesson se zaměřují na riziko rakoviny mozku související s používáním mobilního telefonu. Studie zkoumající korelaci, či vztah mezi těmito dvěma oblastmi jsou podle zmíněných vědců různé. Některé se zaměřují na to, k jakým změnám dochází v naší hlavě přímo při telefonování. Další pracují s vybranými skupinami lidí zdravých a nemocných. Jiné pracují s co největším objemem dat. Tato zmíněná konkrétně analyzovala data Světové zdravotní organizace týkající se počtu úmrtí na rakovinu mozku a data Světové banky týkající se počtu uživatelů mobilních telefonů. Na celosvětové úrovni vypadá vývoj obou proměnných následovně:Vědci ale analyzovali jednotlivé země odděleně, což pomáhá odfiltrovat různé statistické šumy a jiné možné vazby. A „nalezla významný statistický vztah mezi začátkem používání mobilního telefonu a úmrtím na rakovinu mozku patnáct let poté“. Pokud pak bude tento vztah držet, dá se podle autorů studie čekat, že počet těchto úmrtí poroste, protože od počátku tisíciletí dochází k prudkému růstu počtu nových uživatelů těchto telefonů (viz graf). Vědci tak doporučují spíše psaní zpráv, či používání zařízení s menším zářením.Autoři studie dodávají, že korelace neznamená kauzalitu a vše může být tak, že tu hraje roli třetí proměnná. Kandidátem může být například vyšetření CT, které může stát za rostoucím počtem onemocnění a korelovat s počtem mobilních telefonů. I tak se mi ale zdá, že tyto dvě studie nutí k určité vnitřní volbě. Buď mávneme rukou nad tou druhou, nebo nad tou první. Radovat se ze „spotřebitelských přebytků“ dost možná se pojících s vážnými chorobami totiž lze jen těžko. Je to podobné, jako třeba se sociálními sítěmi a tím, co nám vše přináší (a možná hlavně berou). Tak nad čím mávneme rukou?