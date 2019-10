IEA: Mořské větrné parky do r. 2040 budou trhem pro 1,2 biliónu USD

Růst by měl být tažen především klesajícími nálady a také díky podpoře vlád.

Podle agentury IEA mořské větrné parky do roku 2040 budou představovat trh o rozsahu cca 1 biliónu USD . Celkový instalovaný výkon mořských parků do té doby vzroste oproti současnému stavu cca 15krát.V roce 2019 se do mořských větrných parků proinvestovalo cca 20 mld. USD . V roce 2010 to bylo pouze 8 mld. USD Do roku 2030 by měl růst dosahovat v průměru cca 13% ročně a měl by dosáhnout 20 GW instalovaného výkonu. Proinvestováno by mělo být cca 840 mld. USD Pro splnění klimatických cílů by měl instalovaný výkon mořských větrných parků narůst v průběhu třicátých let tohoto století o dalších cca 40 GW, což požere celkové investice ve výši cca 1,4 biliónu USD . Celkově se odhaduje, že v roce 2040 bude celosvětový instalovaný výkon kolem 130 GW a může dále růst směrem ke 180 GW.Aktuálně mořské větrné parky generují cca 23 GW elektrické energie . Plných 80% je přitom postaveno v Evropě Do budoucna by se lídrem rozvoje měla stát Čína, jejíž instalovaný výkon v roce 2040 by mohl dosahovat až 110 GW oproti stávajícím 4 GW.Mořské větrné parky aktuálně generují cca 0,3% celosvětové produkce elektrické energie