Video: Kycelt: Hodnota Tesly je přehnaná

Americká Tesla je průkopník ve svém byznysu. Úroveň kolem 300 USD, na kterou se vyšvihly její akcie, je ale poměrně dost vysoká, říká makléř Patria Finance Martin Kycelt. I když tato technologická firma (nikoli jen čistý výrobce elektromobilů) čtvrtletním ziskem tento týden trhy hodně překvapila a titul vystřelil nahoru, mohl by jí snadno dojít cash nebo stoupnout nároky na financování. Co by tedy Kycelt doporučil investorům?





