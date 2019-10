Pochmurná nálada v Německu

Nálada německých firem zůstává setrvale nedobrá, i když symbolického zlepšení očekávání si nelze úplně nevšimnout.Celkový výsledek Ifa zůstal na stejné úrovni jako v září (96,4) a je tedy jen mírně nad minimem dosaženým v srpnu. Německé podniky přitom aktuálně hodnotí svoji situaci hůře než před měsícem, nicméně o něco málo optimističtěji se dívají do budoucna. Jde však opravdu jen o jedno dílčí zlepšení subindexu očekávání v průmyslu , službách a obchodě, z něhož ještě nemá smysl dělat hluboké závěry o návratu německé ekonomiky do fáze konjunktury.Celkově jde nepochybně o pozitivní zprávu, minimálně už proto, že se nálada a zejména očekávání firem už dál nepropadají. Stejně tak vyzněly i včera zveřejněné indexy nákupních manažerů, které v průmyslu dosáhly dvouměsíčního maxima (byť šlo jen o hodnotu 41,7, tj. stále hluboko pod 50). Optimismus říjnových čísel však stále krotí nové zakázky, které – zvláště pak v průmyslu – padají. Potom to zjednodušeně vypadá tak, že firmy věří v lepší zítřky, ale jejich objednávkové knihy zatím nic takového neukazují ani náznakem.Na brzký obrat k lepšímu to zatím v německém průmyslu , na nějž je navázán i ten český, zatím příliš nevypadá. Bude to velký úspěch, když bude v závěru německá ekonomika alespoň stagnovat. Jak už to totiž vypadá, komfortně se necítí už ani němečtí spotřebitelé, jejichž důvěra se dostala na tříleté minimum.