Dvě proti dvěma tisícům aneb O Applu a Microsoftu jinak

O nerovnosti se s ekonomickým a technologickým vývojem hovoří v řadě souvislostí. Dnes se podíváme na jeden příklad z akciového trhu.

O pozici největší americké veřejně obchodované firmy se v posledních měsících přetahují Apple a Microsoft. Co je zajímavé, jejich společná tržní kapitalizace v současnosti pomalu dohání velikost trhu s akciemi malých společností, který je sdružen v indexu Russell 2000.

Tento index přitom není žádné "ořezávátko". Jde o jeden z nejsledovanějších benchmarků v USA, na který je navázáno mnoho indexových nástrojů a ETF. Jde navíc také o sledované proxy pro dění v americké ekonomice, protože firmy v indexu zahrnuté jsou na rozdíl od společností z indexu S&P 500 ve valné většině zaměřené na domácí trh.

Před dvěma lety byl index Russell 2000 o více než bilion dolarů mohutnější než Apple s Microsoftem dohromady. Aktuálně je tento rozdíl v tržní kapitalizaci jen lehce přes 100 miliard dolarů (před necelými dvěma týdny byl rozdíl jen něco přes 60 miliard, což je velikost takové lehce nadprůměrné firmy z S&P 500.

Oněch 100 miliard dolarů a nějaké ty drobné navíc nejsou samozřejmě žádná legrace. Aby se mezera na grafu uzavřela, Apple nebo Microsoft by musely přidat okolo 10 %, zatímco Russell 2000 by se nesměl posunout ani o píď. A jak to tak u některých zajímavostí z trhu bývá, až to nastane (pokud to nastane), tak se vlastně nic moc zvláštního nestane.

Další článek: R.I.P. portfolio 60/40