Zvýší se konečně rodičák? Kvůli daním to poslanci nemusí stihnout

Poslanci na mimořádné schůzi jednají o zvýšení daní, zejména z tabákových výrobků, alkoholu a hazardu. Daňový balíček vyvolal kritiku opozice, která podala desítky pozměňovacích návrhů. Na programu je také navýšení rodičovského příspěvku.

Pořad schůze Sněmovna hladce schválila. Projednávat má daňový balíček, který si vysloužil kritiku opozice a také desítky pozměňovacích návrhů. Podle vlády by díky návrhu mělo do státního rozpočtu přitéct 8,5 miliardy korun navíc a vést k tomu, že lidé omezí kouření, pití alkoholu i sázení.

Opoziční poslanci kritizují především vyšší zdanění technických rezerv na životní pojištění občanů, které podle nich povede ke zdražení pojištění. Místopředsedkyni STAN Věře Kovářové se nelíbí třeba zdvojnásobení poplatku za vklad do katastru nemovitostí.

Od nového roku má spotřební daň z tabákových výrobků vzrůst zhruba o desetinu, což by krabičku cigaret zdražilo v průměru o 13 korun. O 13 procent by se měla zvýšit spotřební daň z lihu. U kurzových sázek nebo tombol vzroste z 23 na 25 procent, u loterií a živých her z 23 na 30 procent.

Bouřlivá diskuze se naopak neočekává u návrhu na zvýšení rodičovského příspěvku ze současných 220 tisíc na 300 tisíc korun. Vládní novela počítá s tím, že na vyšší příspěvek dosáhnou i rodiče dětí do čtyř let věku, kteří ho budou v lednu 2020 stále pobírat.

Na tom, že by se měla dávka zvýšit, se shodují poslanci napříč politickým spektrem. Někteří z nich ale chtějí vyšší příspěvek pro všechny rodiče dětí do čtyř let - nejen ty, kteří ho v současnosti pobírají, ale i ty, kteří už 220 tisíc vyčerpali.