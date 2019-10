Rozbřesk: Optimismus vyprchává i v české ekonomice

Na novou várku tvrdých a současně zpožděných dat z české ekonomiky si musíme ještě přibližně dva týdny počkat, nicméně už teď jsou k ruce alespoň nejnovější průzkumy důvěry, které mimochodem nedopadají zrovna nejlépe. V průmyslu – největším tuzemském odvětví – se po krátké přestávce znovu začíná šířit pesimismus, za nímž můžeme najít především zhoršený výhled poptávky pro nejbližší tři měsíce. A to přitom ani hodnocení současné poptávky není rozhodně nijak pozitivní. Z podrobnějších výsledků pak vyplývá, že právě slabá poptávka je stále větší bariérou pro další růst a dotýká se už více než 37 % firem. Zatímco ještě na začátku roku bránil firmám v rozletu nedostatek zaměstnanců, nyní je to stále ve větší míře potenciální zájem zákazníků. Říjnový průzkum důvěry v průmyslu je tak vlastně další indikací, že situace v ekonomice se mění, i když na opožděných tvrdých datech to nemusí být až tak zřetelně vidět.



Situace ovšem není všude stejná, jak ostatně napovídají výsledky průzkumu ve stavebnictví, kde se nálada dále zlepšuje. Tam si nemusejí na nedostatečnou poptávku stěžovat jako v průmyslu a řeší spíše problém, kde najít pracovníky. Přesto ani zde si nelze nevšimnout jisté míry obezřetnosti, pokud jde o očekávanou poptávku na příští tři až šest měsíců. Samozřejmě někdo by mohl namítat, že v zimě se moc nestaví, nicméně tento „drobný“ fakt snad můžeme díky sezónnímu očištění opomenout. Takže čísla ze stavebnictví můžeme onálepkovat jako „opatrně optimistické“.



A nakonec nemůžeme zapomenout na českého spotřebitele, který pod tíhou zhoršujících se zpráv z domácí a zejména zahraniční ekonomiky rozhodně nepropadá panice. A tak ani v říjnu se spotřebitelé o nic více než dřív nebojí ani nezaměstnanosti, ani zhoršení jejich vlastní finanční situace. A dokonce ani inflace, která v důsledku stále dražšího bydlení a nákladů s ním spojených hned tak nepoklesne. Proto i nadále můžeme počítat s tím, že spotřeba domácností zůstane hlavním motorem tuzemské poptávky a bude stále nejvíce přispívat k růstu ekonomiky. S tou zahraniční to začíná být stále složitější, jak už napověděly včera zveřejněné předběžné indexy nákupních manažerů z eurozóny. Na první pohled se vám mohou zdát celkově lepší, ale při pohledu na vývoj nových zakázek optimismu rozhodně nikdo nepropadne.





TRHY



CZK a dluhopisy



Koruna se během včerejška opět vrátila pod hranici 25,60 EUR/CZK a jak se zdá, neuškodily jí ani holubičí tóny z ČNB. Je stále výrazně slabší, než předpovídal model centrální banky, nicméně i tentokrát koruna asi zůstane při rozhodování o sazbách až na druhé koleji. Nakonec z domácí ekonomiky nepřicházejí zrovna nejlepší zprávy a nemizí ani rizika a nejistoty v zahraničí. Centrální bankéři už mají jen necelý týden, aby ovlivnili očekávání trhu. Stále to však vypadá, že v této situaci je vyčkávání asi nejlepší variantou. Nakonec pospíchat stejně není kam.



Zahraniční forex



Jestliže včerejší zasedání ECB přineslo euru spíše mírnou podporu, neboť to na další snížení sazeb nevypadá, tak data z eurozóny (PMI) a nové komplikace v kauze brexit tlačí eurodolar naopak níže. Ačkoliv EU by dnes měla dát oficiální souhlas k odkladu brexitu, tak britský premiér chce vyvolat další hlasování o předčasných volbách a svázat jej s podporou pro brexitovou dohodu. Tento nápad se nelíbí nejen britské opozici, ale i libře a zprostředkovaně také euru. Hlasovat by se o Johnsonově návrhu mohlo v Británii v pondělí, což může zvyšovat nejistotu.



Eurodolar tedy vedle dat jako dnes německý index Ifo bude nucen stále sledovat politické dění v EU a Británii.