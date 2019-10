Německé IFO dále poklesne (Ranní zpráva z finančního trhu)

Německý říjnový IFO index opět mírně poklesne. Damoklův meč v podobě nevyřešeného brexitu a možného uvalení cel na automobily zatím drží náladu německých průmyslníku u ledu. Lépe na tom bude důvěra ve Spojených státech, která bude stagnovat na zářijových relativně vysokých úrovních. V regionu je kalendář prázdný.

Nálada v Německu dna ještě nedosáhla

Říjnový německý IFO index mapující náladu mezi německými průmyslníky zřejmě ukáže další mírný pokles. Včera zveřejněný PMI z průmyslu se ve srovnání s předchozím měsícem mírně vylepšil. Očekávat ale, že by IFO index dosáhl již svého dna, by bylo předčasné. Ve vzduchu stále visí nevyřešený brexit, ze scény nezmizelo ani riziko zavedení cel na dovoz automobilů z EU do Spojených států. Německá důvěra tak zřejmě zůstane ještě podlomena. To se pak odrazí i na dynamice HDP v Q3, která bude podle naší prognózy záporná. Německo tak upadne do technické recese. V následujících čtvrtletích však již očekáváme mírné růsty HDP.

Poslední tiskovka Draghiho euro moc nepotěšila

Včerejší zasedání ECB mnoho nového nepřineslo. Na své poslední tiskové konferenci prezident Mario Draghi řekl, že je ECB připravena upravit všechny své nástroje. Program nákupu aktiv na úrovni 20 mld. EUR měsíčně spustí k 1. listopadu. Draghi dále zdůraznil, že vidí potřebu vysoce prorůstové politiky po delší období. Rizika prognózy vidí na slabší straně, přičemž přicházející data naznačují vleklejší slabost. Euro na tiskovou konferenci reagovalo oslabením z úrovní okolo 1,115 na 1,111 USD/EUR, kde dnes ráno i otevírá.

Zhoršující se důvěra v ekonomiku nechala korunu chladnou

Česká koruna se ve čtvrtek vzpamatovávala ze zklamání, které jí způsobil Marek Mora. Ten ve středu prohlásil, že pravděpodobnost, že bude příští měsíc hlasovat pro zvýšení úrokových sazeb, s novými informacemi oproti září klesla. Koruna se tak po celý den držela poblíž úrovně 25,60 CZK/EUR. Na silnější úrovně, kde se nacházela ještě v úterý, se jí už ale probojovat nepodařilo. Z dat byl včera zveřejněn konjunkturální průzkum. Ten ukázal, že důvěra v ekonomiku pokračuje ve svém poklesu. To ale korunu nechalo chladnou. Více jsme se tomuto tématu věnovali zde: http://bit.ly/2BHjliU.

Maďarský forint během čtvrtečního obchodování oslabil o 0,4 % na 329,5 HUF/EUR. Za oslabením ale zřejmě nestály žádné významnější fundamentální důvody, ale pouze návrat obchodníků na finanční trhy. Ti si ve středu užívali státního svátku. Mírně (0,1 %) ztratil i polský zlotý, a to na 4,280 PLN/EUR.