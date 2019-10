Mishkin: Phillipsova křivka stále relevantní, nezapomínejme na sedmdesátá léta

Richard Clarida z vedení americké centrální banky v září tohoto roku uvedl, že plochá Phillipsova křivka je jedním ze základů strategie Fedu. Pohyb cen je totiž mnohem méně citlivý na produkční mezeru a to umožňuje Fedu podporovat zaměstnanost během ekonomického útlumu mnohem agresivněji než v minulosti. Plochá Phillipsova křivka pak obecně snižuje riziko vysoké inflace, což je také relevantní v současné době, Fed totiž zvažuje rizika přestřelení inflačního cíle na obě strany. Známý ekonom Frederic S. Mishkin a jeho kolegové Peter Hooper a Amir Sufi k tomu na stránkách VoxEU dodávají, že někteří ekonomové jdou v těchto úvahách ještě dál a hovoří o smrti této křivky. Tedy o úplném zmizení vztahu mezi inflací a nezaměstnaností.



Taková „smrt“ by znamenala, že vysoká inflace již není reálným rizikem a podle Mishkina tento pohled současný vývoj v USA, Evropě a Japonsku na první pohled podporuje. Ve svých analýzách se tomuto tématu pak věnovala již celá řada ekonomů a díky nim víme, že Phillipsově křivce se vedlo dobře v padesátých až osmdesátých letech minulého století. Ceny a mzdy v té době reagovaly na změny nezaměstnanosti a tato citlivost rostla s tím, jak se situace na trhu práce blížila plné zaměstnanosti. A Mishkin dodává, že současné diskuse o smrti křivky mohou být předčasné, protože stojí na pochybných důkazech.



Ekonom se domnívá, že současný zdánlivě slabý vztah mezi nezaměstnaností inflací může být ovlivněn tím, že inflační očekávání jsou díky monetární politice několika posledních desetiletí pevně ukotvena. K tomu od osmdesátých let nastalo jen velmi málo situací, kdy by se nezaměstnanost dostala více než 1 procentní bod pod svou přirozenou míru. To podle něj komplikuje odhady sklonu Phillipsovy křivky. A do třetice se přidává „endogenní monetární politika“.Tato politika znamená, že v praxi se v datech neobjevuje vztah mezi inflací nezaměstnaností , protože například v případě růstu inflace Fed utáhne svou politiku a nezaměstnanost kvůli tomu stoupne. Zato endogenizace tak snižuje pozorovaný sklon křivky a znamená, že odhady jejího skutečného sklonu (bez vlivu monetární politiky) se zhruba od osmdesátých let nacházejí příliš nízko.Mishkin se následně snaží testovat skutečný stav křivky na datech z jednotlivých amerických států a tvrdí, že se jí „stále daří velmi dobře“. A varuje, že v šedesátých letech se inflace rovněž držela na nízkých hodnotách a očekávání byla pevně ukotvena. Pak se ovšem nezaměstnanost dostala více než jeden procentní bod pod svou přirozenou úroveň a inflace začala růst. Jen v letech 1965–1966 se zvedla z 1,5 % na 3 %. A pak se během pár let opět zdvojnásobila.Historie by se podle ekonoma mohla opakovat a kritickým bodem je ona hranice nezaměstnanosti nacházející se asi 1 procentní bod pod její přirozenou mírou. Clarida zmiňoval, že Fed by mohl přistoupit ke strategii, která by nechala inflaci delší dobu přestřelovat 2 %. Mishin dodává, že takový krok by se opíral o přesvědčení, že Phillipsova křivka je skutečně irelevantní a že je možné nechat trh práce nadále utahovat bez vyvolání vyšších inflačních tlaků. Pokud by ale poté nastalo to, co v sedmdesátých letech, Fed by se musel hodně snažit, aby dostal cenový růst opět pod kontrolu. Což ovšem Clarida ve svém projevu také zmiňoval.Zdroj: VoxEU