České elektrárny pomalu dosluhují. Elektřina může silně podražit

Elektřina může v budoucích letech výrazně podařit. Český elektrárenský park pomalu dosluhuje a je třeba řešit budoucí zdroje energie. České ministerstvo průmyslu a ekologické hnutí Extinction Rebellion se však rozchází v tom, co vidí jako možnou cestu z případné energetické krize.

Do roku 2040 doslouží velký počet českých elektráren, a to hlavně těch na fosilní paliva. Studie Mid-term Adequacy Forecast (ENTSO-E MAF) přitom pracuje se dvěma výhledy do budoucna – základním a nízkouhlíkovým.

"V obou scénářích se už nepočítá s provozem jaderné elektrárny Dukovany a naopak se zahrnuje rozvoj elektromobility a akumulace,“ řekl předseda představenstva ČEPS Martin Durčák. Nízkouhlíkový scénář počítá s větším snížením výkonu elektráren na fosilní zdroje.

"Z obou scénářů pro konečného spotřebitele plyne hlavně jedno: elektřina výrazně zdraží. Česko už nebude elektřinu vyvážet, jako nyní, ale naopak dovážet. S tím bude velmi pravděpodobně spojený silnější tlak na růst cen elektřiny, než pokud bychom byli nadále soběstační, případně elektřinu dokonce vyváželi," zhodnotil ekonom Lukáš Kovanda.

Přičemž se dá počítat s tím, že v případě druhého, nízkouhlíkového scénáře, bude nárůst cen ještě větší. "Jedno z řešení, jak nedopustit výrazné zdražení elektřiny , je stavět více jaderných blok nebo se více spolehnout na fosilní paliva typu zemního plynu a paroplynové elektrárny - tím se nemusí nutně zvyšovat energetická závislost na Rusku, jelikož plyn lze dovážet ve zkapalněné podobě z USA," doplnil Kovanda.

Podobný názor má i české ministerstvo průmyslu. "Jádro v České republice umíme a nezbytně potřebujeme, a to i z evropského pohledu. Od strategické výstavby nových jaderných bloků v ČR nelze ustoupit," prohlásil ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO).

Ekologické hnutí Extinction Rebellion ovšem víru v jádro nesdílí. Podle něj není možné za tak krátkou dobu postavit dostatečný počet reaktorů. Navíc i výstavbu reaktorů nakonec odběratelé pocítí na svých peněženkách.

"Jak ukazuje evropská praxe, jaderný průmysl nezvládne postavit sám nový zdroj bez budoucí garance výkupní ceny elektřiny, a tak by se cena výstavby přesunula na koncového spotřebitele," uvedla za hnutí Veronika Fuxová.

Podle hnutí je třeba co nejrychlejší přechod na nízkoemisní energetiku. "Scénáře, které ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá, vycházejí ze zachování ekonomického růstu a růstu spotřeby, ze zachování běhu věcí jako doposud, což je tváří v tvář klimatické krizi nemyslitelné. Ruku v ruce s odstavením fosilních a jaderných elektráren musí nutně jít i výrazné snížení spotřeby," doplnila Fuxová.