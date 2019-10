Výsledková sezona pokračuje a Tesla překvapila ziskem

Dnes se nejvíce dařilo technologickému indexu Nasdaq , který byl podpořen pozitivními povýsledkovými reakcemi společností Microsoft a Paypal. Určité zchlazení na trh ale přišlo z úst Mika Pence, který osočil Čínu z porušování práv v Hong Kongu, čímž opět trochu obnovil obavy z obchodního konfliktu mezi dvěma největšími světovými ekonomikami. Přesto ale hlavní slovo při dnešním obchodování má stále výsledková sezona.Již zmiňovaný Microsoft se dnes zhodnotil o 2 % také díky výhledu na cloudové služby, který překonal očekávání analytiků. Stejně tak díky silnému celoročnímu výhledu narostl PayPal Holdings , kterému se dokonce podařilo vyrůst o 8,6 %. V červeném zakončil seanci průmyslový index Dow Jones , tažený především 4,1% propadem společnosti 3M, která na rozdíl od předchozích dvou svůj celoroční výhled snížila. Slabé kvartální výsledky oznámil i Twitter, jehož propad dosáhl až na „úctyhodných“ 20,9 % a vrátil se tak na své březnové hodnoty.Výsledková sezona zatím probíhá velmi pozitivně, když 80 % za 168 dosud odreportovaných výsledků překonalo analytická očekávání. Je to také díky tomu, že v tomto kvartálu byla očekávání nastavena výrazně nízko, proto je poměrně jednoduché je překonávat.Velké pozitivní pohyby dnes zaznamenala společnost LAM Research (+13,9 %) a opět je to díky silnému výhledu na poslední čtvrtletí letošního roku. Stejně tak Tesla překvapila. Očekávanou ztrátu se jí totiž podařilo přetavit v zisk 1,86 USD na akcii. Tesla tak uzavřela obchodování se ziskem krásných 17,7 %. Z této výsledkové sezony je drobně cítit to, že zatímco se společnostem daří překonávat nízká očekávání, nastavuje si očekávání silná pro příští kvartál. Tam by tak mohla být situace opačná, protože pro mnoho společností může být obtížné tato vysoká očekávání překonat. Po uzavření trhů můžeme očekávat report například Amazonu, Intelu nebo Visy