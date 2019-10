Zuckerberg během včerejšího „rožnění“ v kongresu: Libru nekontrolujeme, ale vystoupíme, pokud ji neschválíte

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg se včera účastnil svého „grilování“ v kongresu, resp. před Výborem pro finanční služby. Sdružení Libra již prý neovládá, ale slíbil celou řadu věcí. Pojďme se na to podívat.



Zuckerberg „zazpíval“

Včera jste si na Hodlerovi mohli přečíst zajímavý článek ohledně toho, co si Mark Zuckerberg nachystal na svou obhajobu před Kongresem. Jak jsem již zmínil, jedná se o obrovskou fundamentální věc pro celý kryptosvět, ať se nám to líbí, či ne.

Facebook dostal za svůj projekt Libra a připravovaný stablecoin podložený košem fiat měn pořádně po prstech. Regulátoři v USA i po celém světě vyletěli jako sršni z hnízda a v následné „bouři“ opouštěl sdružení jeden člen za druhým.

Chtělo to zásadní změnu v argumentaci, a ta přišla. Přál bych si slyšet poradu, kde se Zuckerberg radil se svými poradci a partnery, protože to, co nyní předvádí, svědčí o docela jiné taktice. Šéf Facebooku se dobře připravil na své „opékání“ pod regulačními reflektory Spojených států. Níže si shrene to nejpodstatnější, co během svého výslechu „zazpíval.“

Libru nekontrolujeme, ale vystoupíme, pokud ji neschválíte

Odpovědi generálního ředitele Facebooku na otázky zákonodárců podtrhují oficiální stanovisko Facebooku v tom, že již projekt Libra nekontroluje. Zuckerberg však zopakoval svůj závazek uspokojit obavy regulačních orgánů před spuštěním.



Tento rozpor vyvolal otázku, „Co se stane, pokud se asociace rozhodne navzdory tomu?“ Šéf Facebooku odpověděl: „věřím, že bychom byli nuceni opustit sdružení. […] Doufám, že [sdružení] zváží naše doporučení.“

„Pokud nedostaneme povolení, jak cítíme, že se musíme posunout vpřed a sdružení se rozhodne jít vpřed bez nás, budeme v pozici, kde nebudeme součástí asociace,“ řekl Zuckerberg.

Peněženka nebude anonymní!

Zuckerberg se dále v podobném duchu zavázal zabránit anonymnímu používání peněženky Calibra. Navíc Libra podle něj nebude nikdy použita bez identifikace. Dále ohledně peněženky uvedl:



„bude mít silnou identitu [ověření] a bude spolupracovat se všemi regulátory, abychom se ujistili, že jsme na úrovni AML nebo CFT, které lidé očekávají. […] Nemůžu mluvit za celé sdružení, máte můj závazek od Facebooku.“

Čína

Abych nezapomněl, hra na americkou nadřazenost, vlastenectví a výsadní postavení ve světě je jednou z nejsilnějších karet, které ma Facebook v rukou. Svědčí o tom tento výrok:

„Čína se v následujících měsících rychle pohybuje a zahajuje podobný nápad. Nemůžeme tu sedět a předpokládat, že protože Amerika je dnes vůdcem, že bude vždy vůdcem, pokud nebudeme inovovat. Libra bude podložena hlavně dolarem a věřím, že to rozšíří americké finanční vedení, stejně jako naše demokratické hodnoty a dohled po celém světě. Pokud Amerika nebude inovovat, naše finanční vedení není zaručeno.“

Závěr

Zajímavý zvrat, co říkáte? Nejprve jsme tu měli stablecoin, o kterém se mluvilo téměř jako o „Facebookcoinu.“ Rychle se však ukázalo, že se jedná o projekt, na kterém se má podílet 100 korporací. No a nyní se Facebook tváří de facto jen jako jedna z nich a říká, že za svůj projekt Libra už nemůže hovořit, protože ho již neovládá. Zároveň však ujišťuje regulátory USA, že stablecoin nebude spuštěn bez jejich povolení.

Facebook kličkuje a zkouší to, jak se dá. Tu hovoří o Číně, která podle nich vytvoří digitální rezervní měnu, pokud USA neudělá vlastní. Hned zas tvrdí, že Calibra může funguvat i bez libry a pokud regulátor chce, použijí stablecoin dolaru a dalších světových měn. Hra se přiostřuje a doufejme, že zatímco Facebook to schytává, Bitcoin jako takový z toho vyvázne bez vážnějších zásahů.

Co číst dále

Praha – hlavní město kryptoměn

The post Zuckerberg během včerejšího „rožnění“ v kongresu: Libru nekontrolujeme, ale vystoupíme, pokud ji neschválíte appeared first on KRYPTOMAGAZIN.cz.