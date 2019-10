Banky jsou vystaveny riziku ztráty podílu na trhu, který zabírají moderní Fin-Tech společnosti

Banky by mohly do roku 2025 přijít o 15 % příjmů z plateb, právě kvůli růstu finančně-technologických společností.

Severoamerické finanční instituce jsou vystaveny riziku ztráty až 15 % výnosů z plateb, protože technologičtí giganti a finanční technologie začínají nabírat vysoké tempo nárůstu uživatelské základny.

Až 88 miliard dolarů příjmů z plateb v Severní Americe by se mohlo do roku 2025 přesunout do nebankovních a jiných digitálních inovátorů v důsledku zvýšené konkurence ze strany platebních služeb.

S novými společnostmi, které zavádějí jednorázové, okamžité a neviditelné platební možnosti v kombinaci s cenovou kompresí, čelí banky, které nejsou schopny přejít na digitální obchodní modely, budoucí ztrátě výnosů a klesající relevantnosti pro zákazníky.

Banky jsou zatíženy starou infrastrukturou, která finančním institucím ztěžuje začlenění nových funkcí. Platformy finančních institucí mají také ke svým zákazníkům méně orientovaný přístup, než je tomu v případě fin-tech společností.

Bankovní instituce jsou si velmi dobře vědomy toho, že využívají technologii starou 20 až 30 let. Podobně jako Amazon, který dnes má vyšší tržní hodnotu než kterýkoli kamenný obchod nabízející stejný sortiment, je budou ohrožovat i fin-tech společnosti a v některých případech budou možná muset menší banky přistoupit k důležitým rozhodnutím, aby se udržely na trhu po boku tak velké konkurence.