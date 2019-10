Summary: Daimler díky růstu Mercedesu překonal odhady trhu

EVROPA:

Daimler 3Q19

Mateřská společnost veleznámé značky Mercedes-Benz zaknihovala tržby ve výši 43,3 mld. EUR (+7 % yoy) při tržním konsensu 43,1 mld. EUR. Provozní zisk narostl o 8 % yoy na 2,7 mld. EUR, čímž se mu podařilo překročit konsensus 2,5 mld. EUR. Samotná provozní marže zůstává bez hnutí na 6,2 %.

Co se týče jednotlivých divizí, klíčové Mercedesy zvedly svoje tržby o krásných 9 % yoy a mírně tím předběhly i konsensus. Slabší byly ale nákladní automobily, což se dalo tušit už po výsledcích Volva. Tržby tady narostly jen o 3 % yoy a mírně tím minuly predikce.

Akcie Daimleru rostou o 3,5 %.

Nokia (Investiční tipy) 3Q19

Řekněme si to narovinu, kvartální oznámení Nokie bylo velice špatné. Problém však nebyl ve výsledcích za 3Q19. Ty dopadly ještě celkem dobře. Celkové tržby rostly pod taktovkou divizí Software a Networks o 4 % yoy na 5,7 mld. EUR, zatímco konsensus udával 5,6 mld. EUR. Hrubá marže se sice propadla o 4 p.b. yoy až na 35,3 %, čímž nedosáhla na predikce, nicméně na úrovni provozního zisku se podařilo tento rozdíl dotáhnout a zpomalit jeho pokles jen na -2 % yoy. Výsledná hodnota 480 mil. EUR je o 30 mil. EUR nad predikcemi.

Problémy však začínají s výhledy do budoucna. Za prvé je tedy výrazná úprava směrem dolů v případě roku 2019. Původní interval plánovaného čistého zisku na akcii 0,25 až 0,29 EUR byl snížen na 0,18 až 0,24 EUR. S tím však trh tak nějak dopředu počítal, jelikož konsensus 0,23 EUR je v podstatě shodný se střední hodnotou nového intervalu. Kamenem úrazu je ale výhled na rok 2020. Tady bylo původní rozmezí pro čistý zisk na akcii stanoveno na 0,37 až 0,42 EUR, zatímco nově se chce management dopracovat alespoň k 0,25 až 0,30 EUR. A jelikož trh počítal ve svém konsensu s 0,36 EUR, je tento rozdíl skutečně markantní.

V obou případech jsou primárním důvodem cenové tlaky levné čínské konkurence a investice nutné pro budování 5G sítí. Při pohledu na konsensus je zjevné, že zatímco v tomto roce s tím trh ještě počítal a byl na to připraven, pro příští rok již očekával nějaké ovoce z 5G sítí. A aby toho nebylo málo, Nokie v rámci šetření pozastavila dividendu na další dva kvartály.

Akcie Nokie se po těchto zprávách propadly o téměř 25 %.

USA:

Tesla 3Q19

Čísla za třetí kvartál roku byla co do profitability překvapením jak pro Teslu samotnou, tak pro investory. Zatímco samotné tržby se svým 7% yoy poklesem na 6,3 mld. USD podstřelily konsensus o 100 mil. USD, padající jednotkové náklady zvedly hrubou marži z 14,5 % v předešlém kvartálu na nynějších 18,9 %. K tomu se navíc připojila absence některých jednorázových provozních nákladů. To vše vykrystalizovalo v čistý zisk na akcii ve výši 1,86 USD, zatímco konsensus byl nastaven na ztrátu 0,24 USD. A to i sám management předpovídal pro tento kvartál hodnotu někde kolem nuly.

V počtu doručených automobilů se společnost zas tak moc neblýskla. Tesla dodala svým zákazníkům cca 97 tis. vozů, z čehož cca 80 tis. tvořil Model 3. To není zas takové zlepšení proti celkovým 95 tis. dodaným v předešlém kvartálu (77 tis. Modelů 3). Na druhou stranu, do spodní hranice cílových 360 tis. vozů v tomto roce společnosti chybí už jen 104 tis. automobilů. Těžký, avšak splnitelný cíl, pokud nedojde k nečekaným výpadkům.

Management nyní do budoucna maluje pozitivní čistý zisk, kam až oko dohlédne. Jedním dechem však upozorňuje také na možné výkyvy, které můžou být spojeny s uvedením nových automobilů na trh nebo zvedáním objemu produkce. Zároveň nám vedení potvrdilo svoje zaměření na pokračující růst a rozvoj produkčních kapacit, než na kladný čistý zisk. Cesta k trvalé profitabilitě bude tedy nejspíš ještě trnitá.

Akcie Tesly vyletěly nahoru o přibližně 15 %.

Microsoft (Investiční tipy) 1Q20

Úspěch předešlých výsledků se podařilo Microsoftu zopakovat až do té míry, že se jedná téměř o kopii. Celkové tržby vyrostly o téměř 15 % yoy na 33 mld. USD, zatímco konsensus udával o 800 mil. USD méně. Pozitivní překvapení se navíc znovu line napříč všemi divizemi a přelévá se i do čistého zisku na akcii. Ten se vyšvihl vzhůru o dalších 20 % yoy a usadil se na 1,39 USD při konsensu 1,24 USD. Provozní marže se zvedla o 4 p.b. yoy na 38,4 %.

První dvě divize si jen prolétneme. Productivity and Business Process kam se řadí například kancelářský balík Office, zvýšila svoje tržby o 13 % yoy na 11 mld. USD (kons. 10,9 mld. USD), přičemž opět platí, že nejlépe si vedla komerční část (software pro společnosti). More Personal Computing, což je zase především operační systém Windows, sice nerostla tak rychle jak naposled, avšak 3,5% yoy růst na 11,1 mld. USD potěšil nás i trhy (kons. 10,9 mld. USD).

To pravé ořechové ale samozřejmě přichází až s divizí Intelligent Cloud, do které se řadí vlajkový produkt Azure. Divize vygenerovala tržby až ve výši 10,8 mld. USD (kons. 10,5 mld. USD), tedy o 25 % víc než v předešlém roce. Tady však musíme trochu přibrzdit a uznat jednu chybičku na kráse těchto výsledků. Zpomalování růstu Azure totiž pokračuje dál a nyní dosahuje hodnoty už jen +59 % yoy (4Q19 +64 % yoy; 3Q19 +73 % yoy; 2Q19 +76 % yoy). Adekvátní zadostučinění nabízí hrubá marže celého komerčního cloudu společnosti, která se zvedla až o 400 bps yoy na 66 % jako výsledek zlepšující se profitability Azure. Když už jsme při tom, anualizované tržby z komerčního cloudu dosahují již 46,4 mld. USD, neboli o 12 mld. USD více než v loňském roce.

Jak už tomu u Microsoftu tradičně bývá, výhled na další kvartál je spíše konzervativní. Management by chtěl vidět tržby v rozmezí 35,2 až 36,0 mld. USD (cca +9 % yoy), zatímco konsensus trhu se při hodnotě 35,9 mld. USD blíží horní hranici tohoto intervalu. Na základě dílčích položek výhledu si můžeme odvodit ještě provozní marži, která by se měla dostat do intervalu 33,9 až 34,5 % při trhem predikovaných 32,7 %.

Tržní reakce je pravděpodobně vinou zpomalujícího cloudu trochu utlumená a akcie rostou o 1,8 %.