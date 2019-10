Draghiho poslední slova: Nikdy se nevzdávejte

Konec mandátu guvernéra Evropské centrální banky Maria Draghiho se blíží. Součástí toho bylo i dnešní zasedání ECB, kterému italský centrální bankéř velel naposledy. Jak bylo široce očekáváno, Rada guvernérů neprovedla žádné změny v oblasti sazeb, QE i forward guidance. Doprovodný komentář však poukázal na to, s čím se evropská ekonomika dlouhodobě potýká, a to jsou významná rizika možného poklesu.

V rámci hodnocení ekonomického vývoje Draghi poukázal na trvající potřebu vysoce akomodativní měnové politiky po delší dobu. Příchozí data totiž ukazují vliv trvající rizik ovlivňujících výhled, zejména pak dynamiku růstu a utlumenou inflaci. Ke zlepšení by měl přispět balíček opatření přijatý na zářijovém zasedání. Jeho působení by mělo být příčinnou dalšího uvolnění úvěrových podmínek pro firmy a domácnosti, což by mělo podpořit ekonomickou expanzi a inflační tlaky směrem ke střednědobé konvergenci inflace k cíli. ECB je každopádně stále připravena jednat, bude-li si to ekonomická situace starého kontinentu vyžadovat.

Během tiskové konference padla otázka, která rizika, ať už z krátkodobého či dlouhodobého pohledu, považuje Draghi za nejvážnější. Dle jeho slov je po všech směrech největším rizikem obrat vývoje ekonomiky směrem k poklesu. Poslední čísla, která přišla z evropské ekonomiky, sice poukázala na další oslabení růstu, na druhou stranu ale potvrdila správnost přijatých opatření ze zářijového zasedání.

A právě zářijový balíček byl dle Draghiho přijat s cílem stmelit akomodativní postoj měnové politiky usazený v tržních očekáváních, jež byla ovlivněna trvale oslabujícím střednědobým výhledem. A dnešní debata Rady guvernérů dosažení cíle potvrdila, ať už hovoříme o plošší výnosové křivce či transmisi nižší depozitní sazby do krátkodobých sazeb, uvedl centrální bankéř. Dle Draghiho však stále existují silné nejistoty, které trh ovlivňují.

Celkově platí, že trhy nepřečetly situaci ve spojení se zářijovým balíčkem podpory špatně. Naopak, dle dosluhujícího guvernéra ECB se potvrzuje, že trhy velmi dobře chápou reakční funkci centrální banky.

Nejvíce dotazů padlo k tématu hodnocení nejhorších a nejlepších situací za dobu Draghiho prezidentování. Guvernér se odpovědi sice vyhýbal, uvedla alespoň, že je hrdý na to, jak Rada guvernérů konstantě usilovala o svůj mandát. To je dle Draghiho slov součást odkazu – nikdy se nevzdávat.