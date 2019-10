Tomáš Klvaňa: Normalizační atmosféra se nevrací proti vůli lidí, ale s tichým souhlasem většiny (Video)

Pořád ho něco žene mluvit do věcí veřejných, ale aktivní politice se vyhýbá. Už před několika lety opustil svět čisté žurnalistiky, opustil také funkci mluvčího exprezidenta Václava Klause a dnes přednáší na New York University v Praze. Tomáš Klvaňa je hostem Osobnosti Plus Barbory Tachecí.

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/9NG/OgRxLU_A-tomas-klvana-normalizacni-atmosfera-se-nevraci-proti-vuli-lidi.jpg" />

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

