Coinbase od roku 2012 generovala na poplatcích téměř 2 miliardy dolarů

Brian Armstrong, zastávající funkci generálního ředitele Coinbase, prohlásil, že od svého zavedení v roce 2012 vygenerovala kryptosměnárna téměř 2 miliardy dolarů na transakčních poplatcích.

Coinbase v zisku

Včera spoluzakladatel a generální ředitel Coinbase řekl společnosti Vanity Fair, že technologie byla vždy středem zájmu, což je hlavním důvodem, proč společnost vykazovala velmi vysoké zisky.

Coinbase je velmi ziskovou společností především od roku 2017. Od svého založení v roce 2012 vygenerovala zisk na transakčních poplatcích ve výši téměř 2 miliardy dolarů. Armstrong dodal:

„Většinu těchto zisků se snažíme investovat zpět do podnikání a vytváření nových produktů. Chci, aby Coinbase byla společností opakovatelných inovací.“

Armstrong o Libře a regulacích

Armstrong dále řekl, že neví, proč reakce regulačních orgánů na plánovanou kryptoměnu od Facebooku jsou tak negativní.

„Ve světě je spousta lidí, kteří jsou bez bankovnictví. Doufám, že USA přijme tento druh inovací, i když pochází od spoelčnosti, jako je Facebook.“

Coinbase je jednou z 21 zbývajících společností, které stále patří do sdružení Callibra, pracujícím na projektu Libra. Díky přísnějším regulacím a negativnímu ohlasu nejen z Evropy, ale i Asie, ztratil projekt sedm významných účastníků. Mezi největší ztracené účastníky patří Visa, eBay a Mastercard.

Armstrong již dříve kritizoval americké senátory, kteří požádali společnosti jako Mastercard nebo Visa o stáhnutí od projektu Libra. Tvrdil, že toto jednání je velmi nesvobodné a „neamerické.“

Závěr

Coinbase a Kraken patří mezi nejčistší kryptosměnárny na světě, a proto tyto zisky nejsou tak neuvěřitelné. Společnost rozšiřuje své služby a inovuje technologii. S rostoucí poptávkou po kryptoměnách a masovou adopcí se tyto zisky mohou lehce zdvojnásobit.

