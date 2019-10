Technická analýza: Dow Jones (US30)

Sumár:

US30 sa odrazil od lokálnej podpornej zóny na úrovni 26700 bodov

Hlavný trend zostáva stúpajúci

Americké indexy sa obchodujú blízko svojich historických maxím. Momentálne na grafoch nie je možné nájsť žiadne medvedie signály. US30 sa včera odrazil od podpornej zóny na úrovni 26700 a môže sa teraz dostať smerom k odporu na úrovni 27030. Prekonanie tejto úrovne smerom vyššie by mohlo spustiť pohyb smerom nahor k nasledujúcej kľúčovej oblasti na hladine 27440 bodov. Všimnite si, že predajcovia dokázali túto prekážku obhájiť už dvakrát - v júli a auguste. Akonáhle cena prekoná zónu odporu na úrovni 27330 bodov, pohyb smerom nahor by sa mohol zrýchliť. Na druhej strane, ak by sa index znížil, mohla by sa do hry dostať podporná zóna na úrovni 26 400 bodov. Táto úroveň je označená dolnou hranicou štruktúry Overbanace a 50% Fibonacciho retracementom.

US30 H4 interval. Zdroj: xStation5