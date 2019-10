Akcie Nokie po výsledcích klesají nejvíce od roku 1991

Akcie Nokie klesly nejvíce od roku 1991 poté, co tato finská společnost snížila výhled a pozastavila výplatu dividend. Důvodem jsou výdaje na posílení konkurenceschopnosti, které zabrzdily zisky z mobilních sítí 5G.

Nokia snížila očekávání zisků a marží pro tento i příští rok a uvedla, že ve třetím a čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2018 nebude vyplácet dividendy. Nokia neočekává oživení svých příjmů až do roku 2021, tedy asi o rok později, než původně odhadovala. Akcie klesly při otevření burzy v Helsinkách o 24 %.

"Některá z rizik, která jsme již dříve hlásili a která se vztahovala k počáteční fázi 5G, se nyní naplňují,“ uvedl generální ředitel Nokie Rajeev Suri a poukázal na cenovou konkurenci a vysoké náklady na produkty. Nokia nyní bude více utrácet za vývoj produktů 5G a sníží jejich cenu, řekl Suri. "Očekáváme, že v průběhu příštího roku budeme schopni tyto problémy čím dál více mírnit. “

Upravený zisk na akcii za rok 2019 se nyní odhaduje na 0,18 EUR až 0,24 EUR, tedy níže oproti pásmu 0,25 EUR až 0,29 eur. Daniel Djurberg, analytik společnosti Handelsbanken ve Stockholmu, řekl, že snížení výhledu na rok 2019 je „pořádné“ a pokles na rok 2020 charakterizoval jako dramatický. Nokia snížila očekávání zisku na akcii na příští rok na 0,20 EUR až 0,30 EUR z předchozího pásma 0,37 EUR až 0,42 eur.

Snížený výhledu nebylo úplně neočekávané - analytici tuto možnost zohlednili ve své opatrném odhadu. Nicméně velikost tohoto snížení může investory dost překvapit. Před aktualizací třetího čtvrtletí analytici předvídali upravený zisk na akcii v roce 2019 ve výši 0,23 EUR. Výsledky za třetí čtvrtletí očekávání analytiků překonaly, když šlo o období, které společnost označila jako slabé.

Suri uvedl, že cenová konkurence je v Číně obzvlášť tvrdá a varoval před nejistotou spojenou se sloučením telefonních operátorů v Severní Americe, čímž odkazoval na plánované propojení Sprintu a T-Mobile US. Pokud bude oběma americkým operátorům fúze povolena, může to omezit poptávku po 5G vybavení, díky tomu, že by mohli těžit z překrývání svých sítí.

Nokia pociťuje tlak od svých soupeřů Ericssonu a Huawei Technologies, které bojují o dominanci v EU. Ericsson byl ochoten spokojit se s méně ziskovými smlouvami s cílem získat větší část trhu od svých soupeřů. A zatímco někteří telefonní operátoři zkoumají dohody s Huawei kvůli obavám některých vládo bezpečnost, vyvíjí to na Nokii další tlak na navyšování výdajů za výrobky při přetahování se se stockholmským Ericssonem.

„Máme problém týkající se vyšších nákladů na produkty, což v této rané fázi nového 5G cyklu není nijak zvlášť překvapivé,“ odpověděl Suri při dotazu reportérů. "Tyto náklady obvykle významně klesají s rostoucím objemem a pokračující optimalizací nákladů.“

Divize sítí Ericssonu se v posledních letech vrátila do formy. Tato společnost zvýšila své výdaje na výzkum a vývoj 5G a zároveň se snaží držet ostatní náklady. Po dnešním oznámením se zdá, že Nokia jde po stopách svého švédského arcirivala a zároveň doufá, že její tzv. end-to-end produkty přilákají více zákazníků v oblasti síťových technologií. "I když nejsem úplně spokojen s naším současným výkonem, jsem přesvědčen, že naše strategie je správná,“ řekl Suri.

Nokia uvedla, že plánuje obnovit vyplácení dividend, až její čistá hotovostní pozice dosáhne přibližně 2 miliard EUR. Očekává, že do konce roku 2019 dosáhne čistá hotovost přibližně 1,5 miliardy EUR.

Zdroj: Bloomberg