Wall Street i Evropa: Čekání na rozuzlení brexitu

Akciové trhy v zámoří i EU převážně mírně rostly. Investoři čekají na rozuzlení brexitové otázky. Nyní se čeká na rozhodnutí EU, o kolik prodlouží Velké Británii termín pro odchod z EU. Rozhodnutí by mělo přijít v pátek. Poté vyvstává otázka, jestli ve VB proběhnou dříve předčasné volby nebo nejprve schválení současné dohody. Pro trhy by bylo pozitivní, pokud by se dohoda schválila co nejdříve, vyhlášení nových voleb by naopak opět zvýšilo volatilitu jak na libře, tak na akciích.

V USA včera nejvíce posiloval energetický sektor, poté co bylo zveřejněno překvapivé snížení zásob ropy, oproti očekávanému růstu 2 mil. barelů. Objevily se rovněž informace, že OPEC by mohl na svém prosincovém zasedání ještě snížit svou produkci, aby podpořil trh s ropou, který je pod tlakem klesajícího ekonomického růstu. Ropa tak včera rostla o 2,5%.

Včerejší výsledky předních firem byly smíšené. Boeing (+1%) zveřejnil meziroční pokles zisku přes 50 % a tržeb přes 25 %, což se však kvůli situaci s letadly 737 MAX očekávalo. Akcie firmy rostly o 1 %, jelikož firma uvedla, že stále očekává regulatorní povolení pro letadla 737 MAX do konce roku. Evropský regulátor však již dříve uvedl, že povolení vydá až v roce 2020. Situace ohledně výrobce letadel zůstává vysoce riziková i v souvislosti s nedávnými zjištěnými o zatajování problémů s letadly a možnými náklady na soudní vyrovnání pro oběti havárií.

Současná negativní trajektorie globální ekonomiky se podepsala na výsledcích Caterpillar (+1,2 %), jež zveřejnil meziročně o 5,5 % nižší tržby a snížil výhled pro rok 2019.

Tesla (+20 %) ve 3Q19 oznámila překvapivý zisk 1,9 USD/akcii, oproti očekávané ztrátě 0,5 USD/akcii. Firma výsledku dosáhla zejména díky snížení nákladů a rekordnímu počtu dodaných vozů. Investoři budou sledovat, jak úspěšně se jí podaří rozjet výrobu v čínské továrně, která je klíčová pro další růst.



Dnes bude výsledky reportovat Amazon, Comcast, Intel či Visa. Na programu je také zasedání ECB, od které se neočekává změna úrokových sazeb, investoři budou sledovat detaily o obnoveném QE programu. V EU i USA budou také od rána zveřejňovány údaje o PMI, které mohou nastavit sentiment pro nejbližší dny. Dosavadní vývoj je na sestupné trajektorii, dopad by měly zejména lepší hodnoty, negativní očekávání jsou patrně více zaceněna.

Jan Šafránek, analytik České spořitelny